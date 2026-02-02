　日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月2日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 25737(　 25217)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　44(　　　44)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 26624(　 26606)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 2月限　　　 18861(　 18861)
　　　　　 　 　 3月限　　　329559(　329455)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 261(　　 261)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 19276(　 18426)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 267(　　 267)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 33411(　 33111)
日経225ミニ　 　 2月限　　　 12612(　 12612)
　　　　　 　 　 3月限　　　239362(　239362)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 251(　　 251)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2374(　　1119)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1856(　　1856)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 12795(　 12795)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2751(　　2205)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 10887(　　5925)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　14(　　　14)
　　　　　 　 　 3月限　　　　7605(　　7513)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 1(　　　 1)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2298(　　2109)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 8(　　　 8)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　8238(　　7908)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　76(　　　76)
　　　　　 　 　 3月限　　　 16891(　 16891)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2716(　　2088)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　7489(　　7178)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　7931(　　7931)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 10457(　 10330)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　18(　　　18)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 15500(　 15500)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　9035(　　9035)
　　　　　 　 　 3月限　　　114162(　114162)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1136(　　 979)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 820(　　 760)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　6569(　　6569)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1424(　　1334)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2945(　　1902)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 104(　　　 0)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 325(　　　 0)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 292(　　 292)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 8(　　　 8)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1949(　　1949)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　70(　　　70)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 5(　　　 5)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース