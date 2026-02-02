外国証券 先物取引高情報まとめ（2月2日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月2日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 25737( 25217)
6月限 44( 44)
TOPIX先物 3月限 26624( 26606)
6月限 1( 1)
日経225ミニ 2月限 18861( 18861)
3月限 329559( 329455)
4月限 261( 261)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 19276( 18426)
6月限 267( 267)
TOPIX先物 3月限 33411( 33111)
日経225ミニ 2月限 12612( 12612)
3月限 239362( 239362)
4月限 251( 251)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2374( 1119)
TOPIX先物 3月限 1856( 1856)
日経225ミニ 3月限 12795( 12795)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2751( 2205)
TOPIX先物 3月限 10887( 5925)
日経225ミニ 2月限 14( 14)
3月限 7605( 7513)
4月限 1( 1)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2298( 2109)
6月限 8( 8)
TOPIX先物 3月限 8238( 7908)
日経225ミニ 2月限 76( 76)
3月限 16891( 16891)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2716( 2088)
TOPIX先物 3月限 7489( 7178)
6月限 2( 2)
日経225ミニ 3月限 7931( 7931)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 10457( 10330)
6月限 18( 18)
TOPIX先物 3月限 15500( 15500)
日経225ミニ 2月限 9035( 9035)
3月限 114162( 114162)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1136( 979)
TOPIX先物 3月限 820( 760)
日経225ミニ 3月限 6569( 6569)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1424( 1334)
TOPIX先物 3月限 2945( 1902)
日経225ミニ 3月限 104( 0)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 325( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 292( 292)
6月限 8( 8)
TOPIX先物 3月限 1949( 1949)
日経225ミニ 2月限 70( 70)
4月限 5( 5)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース