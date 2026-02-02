「日経225オプション」2月限プット手口情報（2日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、2日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万1750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
マネックス証券 1( 1)
◯5万2000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 34( 34)
楽天証券 12( 12)
SBI証券 9( 9)
JPモルガン証券 5( 5)
松井証券 4( 4)
岩井コスモ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
◯5万2125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万2250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万2375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
◯5万2500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 16)
松井証券 7( 7)
SBI証券 4( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
フィリップ証券 1( 1)
◯5万2625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万2750円プット
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万2875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
