「日経225オプション」2月限プット手口情報（2日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、2日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万1750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 35( 25)
SBI証券 12( 6)
楽天証券 3( 3)
シティグループ証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
バークレイズ証券 10( 0)
◯5万1875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯5万2000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 264( 114)
BNPパリバ証券 30( 30)
SBI証券 44( 28)
楽天証券 17( 15)
松井証券 12( 12)
バークレイズ証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
岩井コスモ証券 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
ビーオブエー証券 102( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
シティグループ証券 150( 0)
UBS証券 100( 0)
◯5万2125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
BNPパリバ証券 4( 4)
松井証券 1( 1)
◯5万2250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
三菱UFJeスマート 2( 2)
楽天証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万2375円プット
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 3( 3)
ABNクリアリン証券 3( 3)
◯5万2500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 101( 101)
BNPパリバ証券 35( 35)
JPモルガン証券 28( 28)
バークレイズ証券 15( 15)
ビーオブエー証券 10( 10)
松井証券 7( 7)
三菱UFJeスマート 5( 5)
インタラクティブ証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
楽天証券 6( 2)
SBI証券 7( 1)
フィリップ証券 1( 1)
◯5万2625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万2750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
ゴールドマン証券 4( 4)
SBI証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万2875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
