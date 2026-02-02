　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、2日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万3625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万3500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　42(　　42)
マネックス証券　　　　　　　　　21(　　21)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　20(　　16)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 3(　　 3)
松井証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯5万3250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)


◯5万3000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 8(　　 8)
松井証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯5万2875円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 4(　　 4)


◯5万2750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
マネックス証券　　　　　　　　　 5(　　 5)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 5(　　 5)


◯5万2500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 4(　　 4)


◯5万2375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 4(　　 4)


◯5万3375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 0)




※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース