「日経225オプション」2月限コール手口情報（2日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、2日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万3625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万3500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 42( 42)
マネックス証券 21( 21)
SBI証券 20( 16)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
楽天証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万3250円コール
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万3000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
松井証券 3( 3)
SBI証券 1( 1)
◯5万2875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯5万2750円コール
取引高(立会内)
マネックス証券 5( 5)
ABNクリアリン証券 5( 5)
◯5万2500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯5万2375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯5万3375円コール
取引高(立会内)
SBI証券 2( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
