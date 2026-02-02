「日経225オプション」2月限コール手口情報（2日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、2日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万3625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
インタラクティブ証券 4( 4)
◯5万3500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 64( 64)
BNPパリバ証券 230( 30)
SBI証券 23( 23)
松井証券 15( 15)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
JPモルガン証券 5( 5)
楽天証券 4( 4)
ビーオブエー証券 103( 3)
岩井コスモ証券 1( 1)
シティグループ証券 1( 1)
UBS証券 100( 0)
◯5万3375円コール
取引高(立会内)
インタラクティブ証券 4( 4)
ABNクリアリン証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万3250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
松井証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万3000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 125( 125)
BNPパリバ証券 18( 18)
SBI証券 11( 11)
シティグループ証券 7( 7)
インタラクティブ証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
岩井コスモ証券 2( 2)
楽天証券 2( 2)
立花証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万2875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
シティグループ証券 7( 7)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万2750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 33( 18)
岩井コスモ証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
バークレイズ証券 15( 0)
◯5万2625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万2500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 16)
岩井コスモ証券 8( 8)
楽天証券 4( 4)
SBI証券 4( 2)
松井証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万3625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
インタラクティブ証券 4( 4)
◯5万3500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 64( 64)
BNPパリバ証券 230( 30)
SBI証券 23( 23)
松井証券 15( 15)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
JPモルガン証券 5( 5)
楽天証券 4( 4)
ビーオブエー証券 103( 3)
岩井コスモ証券 1( 1)
シティグループ証券 1( 1)
UBS証券 100( 0)
◯5万3375円コール
取引高(立会内)
インタラクティブ証券 4( 4)
ABNクリアリン証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万3250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
松井証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万3000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 125( 125)
BNPパリバ証券 18( 18)
SBI証券 11( 11)
シティグループ証券 7( 7)
インタラクティブ証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
岩井コスモ証券 2( 2)
楽天証券 2( 2)
立花証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万2875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
シティグループ証券 7( 7)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万2750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 33( 18)
岩井コスモ証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
バークレイズ証券 15( 0)
◯5万2625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万2500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 16)
岩井コスモ証券 8( 8)
楽天証券 4( 4)
SBI証券 4( 2)
松井証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース