バレーボールの国内トップリーグチームによる、バレーボール教室が諫早市で行われました。

教室を開いたのは、バレーボール国内トップリーグ “SV.LEAGUE” に所属する「ウルフドッグス名古屋」です。

九州のバレーボールを盛り上げようと初めて行われた教室には、県内の小学生約80人が参加しました。

（ウルフドッグス名古屋 山田 脩造選手）

「バウンドせずに、長く相手に打つことをやってください」

小学生たちは、ウルフドッグス名古屋の選手やコーチからサーブやトス、レシーブなどの指導を受けました。

（児童）

「サーブカットが勉強になった」

（児童）

「すごく大きかった。スパイクも威力があってかっこよかった」

（児童）

「これからも教えてもらったことを活かして頑張りたい」

（ウルフドッグス名古屋 山田 脩造選手）

「バレーボールが盛んな地長崎なので、ボールを触るのがとても上手。九州はバレーボールが盛んな地なので、そこで盛り上げてSVリーグを盛りあげられたらいい」

「ウルフドッグス名古屋」は、2月28日と3月1日に長崎市のハピネスアリーナで初めて行われる、SV.LEAGUEのリーグ戦に臨みます。