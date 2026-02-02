“与党の維新”吉村代表「連立政権でのアクセル役！」国保逃れ問題は「党の方針と違う」…減ゆ連・保守・社民・みらいの各党首は週末に全国駆け巡る【もっと投票の前に】

衆議院選挙について、激しい選挙戦が展開されていますが、争点が分かりにくいなどという指摘もあります。

「イット!」では、党の幹部に独自インタビュー。

2日は、日本維新の会の吉村代表です。

日本維新の会・吉村代表のインタビューはこの週末、フジテレビの社内で行われました。

宮司愛海キャスター：

短い選挙戦ですが、ここまでの手応えは？

日本維新の会・吉村代表：

「維新頑張れよ」と言ってくださる方も多くいらっしゃるので、最後まで頑張っていきたいと思います。

2025年10月、連立を離脱した公明党と入れ替わる形で、結党以来初めて与党となった日本維新の会。

公示日には、自民党の高市首相と並んで第一声を上げましたが、選挙区調整はせず、80以上の選挙区でガチンコ対決を繰り広げています。

宮司愛海キャスター：

自民と維新は選挙協力をせずという形ですが、維新としての議席数の目標は？

日本維新の会・吉村代表：

前回の38議席というのを目標にしています。

宮司愛海キャスター：

今回の焦点が与党で過半数だが、もしもそれが実現しなければ？

日本維新の会・吉村代表：

自民と維新で過半数に達しなければ高市首相は退陣されるとおっしゃっている。私も日本維新の会の代表は辞任。その覚悟で今回の選挙に挑んでいます。

そんな吉村代表にほかの党との違い“私たちのオンリーワン”を書いてもらうと…。

日本維新の会・吉村代表：

「連立政権でのアクセル役!!」。これが日本維新の会の役割だと思っています。消費税の減税も自民党の中では今でも反対だと言っている方がいらっしゃるわけですから、進めていくためには推進力が必要だと思います。

宮司愛海キャスター：

アクセルを踏むだけではなくで、ブレーキを踏むべきときもあると思うんですが、連立政権の中でそういった役割を維新は担うことも考えていますか？

日本維新の会・吉村代表：

ブレーキは自民党内部で踏む人がいっぱいいます。政治はやっぱり前に進めなきゃ、道をつくっていくのが政治だと思っています。

連立政権のアクセル役を担うと強調する一方、1月、複数の地方議員が一般社団法人の理事に就任することで割安な社会保険に加入していた“国保逃れ”問題が発覚しました。

宮司愛海キャスター：

先日、地方議員ではありますが、“国保逃れ”で政治にお金がかかる中、そういった抜け道を探してしまう人も中には出てきているわけですけれども。

日本維新の会・吉村代表：

これについては本当に国民の皆さまにおわびします。党の方針とも違います。国保逃れのようなことがあってはならないと思います。これに関与した地方議員は最も重たい除名にしました。

一方、政治とカネについて。

宮司愛海キャスター：

身を切る改革を訴えてきた維新の中で、今回の選挙戦に目を移すと自民は不記載議員を公認した、その点で何か感じることはありますか？

日本維新の会・吉村代表：

裏金みたいなこと僕は絶対ダメだと思いますが、その上で反省して地元の有権者の皆さんが国会議員としてふさわしいと判断するのであれば、そこは尊重しなければならないんじゃないかなと思います。

最後に、今回の選挙の最大の争点を尋ねました。

宮司愛海キャスター：

争点はどう感じますか？

日本維新の会・吉村代表：

これまでやってきた26年間の自公政権から自民維新政権に変わりました。大きく政策の大転換が図られています。この方向で進んでもいいですか、あるいはダメですかというところを問うということなんだと思います。

一方、衆院選公示後初となったこの週末、各党の党首は全国を駆け巡り、懸命に支持を訴えました。

減税日本・ゆうこく連合・原口共同代表

消費税は日本弱体化装置です。消費税というのは私たちの経済の中にドコンと入れられた鉄のくい。税金の無駄遣い・巨悪を眠らせない。国会Gメンというのを再結集して、日本版DOGE（政府効率化省）をつくります。そして、そこで浮いたお金を国民に返します。

日本保守党・百田代表：

私が今最も日本にとって大きな問題と思っているのは移民問題です。消費税減税も所得税減税も再エネも非常に日本にとって大きな問題ですが、日本そのものがなくなってしまいかねない大きな問題なんです。とにかく日本の未来を守りたい。そう思って私は移民はもういらんと言っています。

社民党・福島党首：

消費税ゼロ。あなたの社会保険料を半額にします。防衛予算ばかりうなぎ上りで防衛増税をするのではなく、あなたの暮らしを支えるためにこそ税金は使われるべき。私たちが軍事大国の道を選ぶのか、福祉国家をつくっていくのか。

チームみらい・安野党首：

チームみらいは結党してから一貫して子育て減税というものを訴えてきました。子育て減税は子どもの生まれた人数に応じて、親の所得税を定率で減税していく仕組み。今までにない大胆な子育て支援、少子化対策が必要だと考えております。

衆議院選挙は8日に投票が行われ、即日開票されます。