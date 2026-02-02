【プロ野球】春季キャンプ・中日（1日／沖縄）

【映像】足を上げて“一時停止”？ 涌井の芸術的ピッチング練習

プロ野球の春季キャンプが1日から各地でスタート。今年で40歳、プロ22年目を迎える中日ドラゴンズ・涌井秀章投手の“芸術的な”投球練習に、ファンも酔いしれている。

プロ21年目のシーズンとなった昨年は12試合に登板し4勝6敗、防御率4.12の成績に終わった涌井。チームには新たに中西聖輝投手（ドラフト1位・青学大）や櫻井頼之介投手（同2位・東北福祉大）らが加わり、先発ローテーション争いはさらに熾烈を極めるが、少なくとも涌井の“表情”に焦りは微塵も感じられない。

22年目のキャンプも初日からブルペン入り。背後で山井大介投手コーチが見守る中、お馴染みのポーカーフェイスで淡々と投げ込んでいく。足を高く上げて“タメ”を作る特徴的な投球フォームで知られる涌井だが、途中その時間を長く取り、まるで“一時停止”しているかのごとく入念にフォームをチェックしながら投球練習を行なった。

SNSでも、涌井のキャンプ初日の投球についてファンから「芸術品を見ているようだ」「美しい」「コクを感じる」「新ユニめっちゃ似合ってる」などとコメントが。投手王国復活へ、大ベテランが円熟投球で盛り立てる。

（ABEMA de J SPORTS）