映画『遺愛』 2026年6月公開決定　監督・酒井善三×企画プロデュース・大森時生×主演・山下リオ

――世界は呪いで溢れている――海外版ビジュアルと特報映像が解禁！

この度、テレ東は映画『遺愛』を2026年6月に全国の劇場で公開することを決定しました。本作は監督・酒井善三と企画プロデュース・大森時生（テレビ東京）がタッグを組んだ、恐怖や呪いを新たな視点かつ斬新な解釈で描くホラー映画です。すでにオランダ・ロッテルダム国際映画祭でのプレミア上映やポルトガル・ポルト国際映画祭をはじめ各国際映画祭での出品が決定、早くも海外を中心に高い評価を得ております。

父の死を機に実家へ戻り、母の介護を始めた佳奈。母との時間を取り戻すかのように献身的に介護をするが、次第に周囲で起こる異変に、違和感を覚えていく。



――“愛”と“呪い”は紙一重。

佳奈と母は、呪われているのか？それともナニカを呪ってしまったのか？

さらに、30秒の特報映像と海外版ポスタービジュアルも解禁。慈愛に満ちた介護のはずが、徐々に不穏さと違和感が混在したような、ただならぬ恐怖に2人は飲み込まれていく。

＜30秒特報＞ https://youtu.be/BMEZOKADUp4

そんな主人公・藤井佳奈を演じるのは、数々のドラマや映画、そして舞台と様々なフィールドで活躍する俳優・山下リオ。山下といえば、2025年に単館を中心に約1年におよぶ異例のロングランヒットを記録した『雪子 a.k.a.』で魂を削るような熱演が記憶に新しいですが、『遺愛』では母の介護を通じ、パラノイア的な恐怖に苛まれていく役柄を、文字通り“憑依”されたかのような狂演で体現しています。



そして、この愛と呪いの物語を生み出したのは酒井善三監督と大森時生。

酒井監督は映画『カウンセラー』で2021年のSKIPシティ国際Dシネマ映画祭にて、短編映画では初のSKIPシティアワード受賞という快挙を達成。全国の劇場で公開されるなどカルト的人気を博し、黒沢清監督も注目する新進気鋭の監督。大森時生は「イシナガキクエを探しています」「UFO山」などをはじめとしたフェイクドキュメンタリーシリーズ「TXQ FICTION」（テレ東）などの制作や、「行方不明展」「恐怖心展」といった展覧会イベントを手掛けるなど、テレビの枠を超えた注目の若手プロデューサーで、今回初めて劇場映画を手掛けます。

これまでも2人は「このテープもってないですか？」（2022年／BSテレ東）、「SIX HACK」（2023年／テレ東）などでタッグを組んできましたが、2024年には動画プラットフォームで配信された新感覚BLドラマ「フィクショナル」がSNSを中心に大きな話題となり、都内劇場にて限定公開されるなど、異例の反響を呼びました

さらに、製作陣と主演・山下リオからのコメントが到着。

≪コメント≫

■監督・酒井善三

呪いというのは実在するのでしょうか？

この世ならざるものは存在するのでしょうか？

僕にはわかりません。

ただ、この作品は絶対に観客の皆さんを呪いませんので、安心してご覧頂ければと思います。

才気あふれるスタッフ・キャストの皆さんと共に、この作品をお届けできることを光栄に思います。



■企画プロデュース・大森時生

僕は呪いを信じません。でも呪いを信じた方が好都合だと思うことは多いです。

『遺愛』がロッテルダムをはじめ世界に羽ばたくことをとても嬉しく思います。



■主演・山下リオ

脚本を読んだ時に、この作品が映像化しているのを誰よりも観たいと思いました。

鬼才酒井監督の頭の中の景色を体現していく時間は、雲を掴むより難しかったですが、素晴らしいスタッフの皆さんと共に、現実の空間として作っていく時間は幸せだったなと思います。

これは愛か、呪いか。壮大なテーマに聞こえますが、多角的な見方の出来るジャンルレスな映画になったと思います。皆様の反応が今から楽しみです。



■プロデューサー・藤山晃太郎

日本だけではなく世界中の方々にご覧頂ける作品にしたいという思いで製作しました。

幸運なことにロッテルダムやポルトなど数多くの名作が生まれた映画祭で上映いただけることになり、心から感謝いたします。一人でも多くの方に届くことを願っております。ぜひ劇場でお楽しみ下さい。

新たな視点で描かれる現代的恐怖映画に是非ご期待ください。

≪映画『遺愛』 作品概要≫

【タイトル】 『遺愛』 【公開日】 2026年6月 【監督】 酒井善三 【企画プロデュース】 大森時生（テレビ東京） 【プロデューサー】 藤山晃太郎（テレビ東京） 鈴木祐介（ライツキューブ） 百々保之（DrunkenBird） 【主演】 山下リオ 【製作委員会】 「遺愛」製作委員会（テレビ東京 ライツキューブ） 【制作プロダクション】 DrunkenBird 【配給】 ライツキューブ 【公式HP】 https://tx-iai-movie.jp 【公式SNS】

【コピーライト】 ©︎2026「遺愛」製作委員会