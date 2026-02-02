シロカは、水道工事不要ですぐに使えるタンク式の「食器洗い乾燥機 SS-M171」を2026年2月21日に発売します。カラーはメタリックウォームグレー。実売価格は3万9380円（税込）。

「食器洗い乾燥機 SS-M171」（メタリックウォームグレー）

記事のポイント 工事不要で使い始められるので、賃貸住宅などでも簡単に導入できます。排水用のホースをシンクやバケツ等につなげば、キッチンに限らずどこでもすぐに使用可能。少人数世帯向けのコンパクトサイズで、単身世帯にもオススメです。

本製品は、付属の給水カップで、本体上部から水を注ぐ「タンク式」を採用した1〜3人家族向けの食器洗い乾燥機。水道工事不要で、購入したその日からすぐに使い始めることができます。

分岐水栓につないでも使用可能な2wayタイプのため、引っ越しで分岐水栓工事が可能になった場合など、家庭のキッチン事情に応じて使用方法を選択できます。

75℃の高温かつ約2mに達する高圧の水流で、360度あらゆる角度から洗い上げる独自の洗浄技術「うずマックス洗浄」を採用。カレーを作った後の鍋やお肉をこねた後のボウルなど、手洗いではなかなか落ちにくいしつこい油汚れや、粘度のある汚れもすっきりキレイに洗い上げます。

本体内部の様子を外から見ることのできる窓付き。洗浄中の様子を確認できる安心感があり、ドアを開けなくても洗剤の入れ忘れに気付けるため便利です。

標準収納容量は16点（大皿2点、中皿2点、小皿2点、中鉢2点、小鉢2点、茶わん2点、汁わん2点、コップ2点、はしやスプーンなどの小物類）。

本体カラーはあたたかみのある「メタリックウォームグレー」に加え、シロカオンラインストア限定カラーとして、モダンな印象の「シャンパンシルバー」も用意されます。

「シャンパンシルバー」

シロカ 「食器洗い乾燥機 SS-M171」 発売日：2026年2月21日 実売価格：3万9380円（税込）

The post 賃貸でも設置OK！ 工事不要で使えるシロカのタンク式食器洗い乾燥機「SS-M171」 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.