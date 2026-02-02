櫻坂46、14thシングルセンターは藤吉夏鈴 四期生3名が初選抜
櫻坂46の14thシングル「The growing up train」（3月11日発売）のフォーメーションが、1日放送の『そこ曲がったら、櫻坂？』（テレビ東京／毎週日曜24時50分）で発表され、二期生の藤吉夏鈴がセンターを務めることが明らかになった。
【写真】センターを務める藤吉夏鈴
藤吉が表題曲センターを務めるのは、6thシングル「Start over!」以来、約2年9ヵ月ぶり2度目。また、昨年4月に加入した四期生から浅井恋乃未、佐藤愛桜、山川宇衣の3名が初めて選抜メンバー入りを果たし、計16名のフォーメーションとなった。
フォーメーションは以下の通り。
（3列目左から）中嶋優月、向井純葉、松田里奈、佐藤愛桜、守屋麗奈、山下瞳月、谷口愛季
（2列目左から）大園玲、山崎天、山川宇衣、浅井恋乃未、森田ひかる、村井優
（1列目左から）的野美青、藤吉夏鈴、田村保乃
番組内のインタビューで藤吉は、「四期生の子たちも今回から選抜に入ってくれているので、私も先輩として背中を見せていきたい。メンバーみんなで良いシングルを作れるように頑張っていきます」と意気込みを語った。
※山崎天の崎は正式には「たつさき」
【写真】センターを務める藤吉夏鈴
藤吉が表題曲センターを務めるのは、6thシングル「Start over!」以来、約2年9ヵ月ぶり2度目。また、昨年4月に加入した四期生から浅井恋乃未、佐藤愛桜、山川宇衣の3名が初めて選抜メンバー入りを果たし、計16名のフォーメーションとなった。
（3列目左から）中嶋優月、向井純葉、松田里奈、佐藤愛桜、守屋麗奈、山下瞳月、谷口愛季
（2列目左から）大園玲、山崎天、山川宇衣、浅井恋乃未、森田ひかる、村井優
（1列目左から）的野美青、藤吉夏鈴、田村保乃
番組内のインタビューで藤吉は、「四期生の子たちも今回から選抜に入ってくれているので、私も先輩として背中を見せていきたい。メンバーみんなで良いシングルを作れるように頑張っていきます」と意気込みを語った。
※山崎天の崎は正式には「たつさき」