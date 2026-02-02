世界は呪いであふれている――映画『遺愛』6月公開決定 海外版ビジュアル＆特報解禁
山下リオが主演するホラー映画『遺愛』が、6月に全国公開されることが決まった。併せて、海外版ビジュアルと特報映像が解禁となった。
【動画】呪われているのか？ それともナニカを呪ってしまったのか？『遺愛』30秒特報
監督・酒井善三と企画プロデュース・大森時生（テレビ東京）がタッグを組んだ本作は、恐怖や呪いを新たな視点かつ斬新な解釈で描く。
父の死を機に実家へ戻り、母の介護を始めた佳奈。母との時間を取り戻すかのように献身的に介護をするが、次第に周囲で起こる異変に違和感を覚えていく。佳奈と母は、呪われているのか？ それともナニカを呪ってしまったのか？
すでにオランダ・ロッテルダム国際映画祭でのプレミア上映やポルトガル・ポルト国際映画祭をはじめ、各国際映画祭での出品が決定している。
主人公・藤井佳奈を演じるのは山下リオ。母の介護を通じ、パラノイア的な恐怖にさいなまれていく役柄を、文字通り“ひょう依”されたかのような狂演で体現している。
山下は「鬼才酒井監督の頭の中の景色を体現していく時間は、雲を掴むより難しかったですが、素晴らしいスタッフの皆さんと共に、現実の空間として作っていく時間は幸せだったなと思います」と撮影を振り返り、「これは愛か、呪いか。壮大なテーマに聞こえますが、多角的な見方の出来るジャンルレスな映画になったと思います。皆様の反応が今から楽しみです」と期待する。
そして、この愛と呪いの物語を生み出したのは酒井善三監督と大森時生。酒井監督は映画『カウンセラー』で2021年のSKIPシティ国際Dシネマ映画祭にて、短編映画では初のSKIPシティアワード受賞という快挙を達成。全国の劇場で公開されるなどカルト的人気を博し、黒沢清監督も注目する新進気鋭の監督。大森時生は「イシナガキクエを探しています」「UFO山」などをはじめとしたフェイクドキュメンタリーシリーズ『TXQ FICTION』（テレビ東京）などの制作や、「行方不明展」「恐怖心展」といった展覧会イベントを手掛けた若手プロデューサーで、今回初めて劇場映画を手掛ける。
これまでも2人は『このテープもってないですか？』（2022年／BSテレ東）、『SIX HACK』（2023年／テレビ東京）などでタッグを組んできたが、2024年には動画プラットフォームで配信されたBLドラマ『フィクショナル』がSNSを中心に大きな話題となり、都内劇場にて限定公開された。
映画『遺愛』は、6月全国公開。
※コメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■監督・酒井善三
呪いというのは実在するのでしょうか？
この世ならざるものは存在するのでしょうか？
僕にはわかりません。
ただ、この作品は絶対に観客の皆さんを呪いませんので、安心してご覧頂ければと思います。
才気あふれるスタッフ・キャストの皆さんと共に、この作品をお届けできることを光栄に思います。
■企画プロデュース・大森時生
僕は呪いを信じません。でも呪いを信じた方が好都合だと思うことは多いです。
『遺愛』がロッテルダムをはじめ世界に羽ばたくことをとても嬉しく思います。
■主演・山下リオ
脚本を読んだ時に、この作品が映像化しているのを誰よりも観たいと思いました。
鬼才酒井監督の頭の中の景色を体現していく時間は、雲を掴むより難しかったですが、素晴らしいスタッフの皆さんと共に、現実の空間として作っていく時間は幸せだったなと思います。
これは愛か、呪いか。壮大なテーマに聞こえますが、多角的な見方の出来るジャンルレスな映画になったと思います。皆様の反応が今から楽しみです。
■プロデューサー・藤山晃太郎
日本だけではなく世界中の方々にご覧頂ける作品にしたいという思いで製作しました。
幸運なことにロッテルダムやポルトなど数多くの名作が生まれた映画祭で上映いただけることになり、心から感謝いたします。一人でも多くの方に届くことを願っております。ぜひ劇場でお楽しみ下さい。
【動画】呪われているのか？ それともナニカを呪ってしまったのか？『遺愛』30秒特報
監督・酒井善三と企画プロデュース・大森時生（テレビ東京）がタッグを組んだ本作は、恐怖や呪いを新たな視点かつ斬新な解釈で描く。
父の死を機に実家へ戻り、母の介護を始めた佳奈。母との時間を取り戻すかのように献身的に介護をするが、次第に周囲で起こる異変に違和感を覚えていく。佳奈と母は、呪われているのか？ それともナニカを呪ってしまったのか？
主人公・藤井佳奈を演じるのは山下リオ。母の介護を通じ、パラノイア的な恐怖にさいなまれていく役柄を、文字通り“ひょう依”されたかのような狂演で体現している。
山下は「鬼才酒井監督の頭の中の景色を体現していく時間は、雲を掴むより難しかったですが、素晴らしいスタッフの皆さんと共に、現実の空間として作っていく時間は幸せだったなと思います」と撮影を振り返り、「これは愛か、呪いか。壮大なテーマに聞こえますが、多角的な見方の出来るジャンルレスな映画になったと思います。皆様の反応が今から楽しみです」と期待する。
そして、この愛と呪いの物語を生み出したのは酒井善三監督と大森時生。酒井監督は映画『カウンセラー』で2021年のSKIPシティ国際Dシネマ映画祭にて、短編映画では初のSKIPシティアワード受賞という快挙を達成。全国の劇場で公開されるなどカルト的人気を博し、黒沢清監督も注目する新進気鋭の監督。大森時生は「イシナガキクエを探しています」「UFO山」などをはじめとしたフェイクドキュメンタリーシリーズ『TXQ FICTION』（テレビ東京）などの制作や、「行方不明展」「恐怖心展」といった展覧会イベントを手掛けた若手プロデューサーで、今回初めて劇場映画を手掛ける。
これまでも2人は『このテープもってないですか？』（2022年／BSテレ東）、『SIX HACK』（2023年／テレビ東京）などでタッグを組んできたが、2024年には動画プラットフォームで配信されたBLドラマ『フィクショナル』がSNSを中心に大きな話題となり、都内劇場にて限定公開された。
映画『遺愛』は、6月全国公開。
※コメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■監督・酒井善三
呪いというのは実在するのでしょうか？
この世ならざるものは存在するのでしょうか？
僕にはわかりません。
ただ、この作品は絶対に観客の皆さんを呪いませんので、安心してご覧頂ければと思います。
才気あふれるスタッフ・キャストの皆さんと共に、この作品をお届けできることを光栄に思います。
■企画プロデュース・大森時生
僕は呪いを信じません。でも呪いを信じた方が好都合だと思うことは多いです。
『遺愛』がロッテルダムをはじめ世界に羽ばたくことをとても嬉しく思います。
■主演・山下リオ
脚本を読んだ時に、この作品が映像化しているのを誰よりも観たいと思いました。
鬼才酒井監督の頭の中の景色を体現していく時間は、雲を掴むより難しかったですが、素晴らしいスタッフの皆さんと共に、現実の空間として作っていく時間は幸せだったなと思います。
これは愛か、呪いか。壮大なテーマに聞こえますが、多角的な見方の出来るジャンルレスな映画になったと思います。皆様の反応が今から楽しみです。
■プロデューサー・藤山晃太郎
日本だけではなく世界中の方々にご覧頂ける作品にしたいという思いで製作しました。
幸運なことにロッテルダムやポルトなど数多くの名作が生まれた映画祭で上映いただけることになり、心から感謝いたします。一人でも多くの方に届くことを願っております。ぜひ劇場でお楽しみ下さい。