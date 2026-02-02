『リトル・ミス・サンシャイン』製作陣が贈る共感度100％の感動作『カミング・ホーム』公開決定
ベン・キングズレーが主演するマーク・タートルトーブ監督の映画『カミング・ホーム』が、3月20日より全国順次公開となることが決まった。併せて、ポスタービジュアル、予告編、場面写真10点が解禁された。
【動画】共感度100％の感動作『カミング・ホーム』予告編
本作は、年老いた3人が謎の飛行物体を目撃したことをきっかけに、忘れかけていた人生の喜びを取り戻し、やがて自らの“これからの人生”と向き合っていく姿を描くヒューマンドラマ。
監督は『リトル・ミス・サンシャイン』（2006）、『ラビング 愛という名前のふたり』（2016）等、数々のアカデミー賞ノミネート作品をプロデュースしたマーク・タートルトーブ。79歳の主人公ミルトンを演じるのは、『シンドラーのリスト』（1993）などで知られるアカデミー賞俳優ベン・キングズレー。80代に突入した名優が、人生の終盤に訪れる希望と再生を円熟の演技で鮮やかに映し出す。
認知症の初期症状を娘に案じられながらも、受け入れられずに一人暮らしを続けるミルトン。 ある夜、庭に空からの不思議な飛行物体が墜落したことをきっかけに、 同年代の隣人サンディー、ジョイスを巻き込み、静かな日常は思いもよらぬ方向へと動き始める…。
ポスタービジュアルでは、ベン・キングズレー演じる主人公ミルトンと、彼を見守る娘デニスや同年代の隣人たちの姿が切り取られている。その背後には謎めいた飛行物体の存在も垣間見え、「いくつになっても、人生は想像を超えていく」というキャッチコピーが、平凡で静かな老後の暮らしに訪れる思いがけない出来事の幕開けを予感させる。
予告編では、79歳を迎え、介護の検討を促されるミルトンの日常から物語が始まる。彼の庭へ突然、謎の飛行物体が墜落した衝撃の瞬間が描かれ、穏やかな日々は一変。同じく飛行物体を目撃し同年代のサンディー、ジョイスと秘密を共有し交流が深まる中、謎の組織の影も見え隠れし、緊迫感が徐々に高まっていく。
予告編の終盤では、「くよくよせず、人生を楽しまないと」と語るサンディーの言葉が印象的に響き、ミルトンが過去を振り返りながら穏やかな表情で電話をかける姿が映し出される。
映画『カミング・ホーム』は、3月20日より全国順次公開。
