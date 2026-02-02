『リブート』鈴木亮平、“松山ケンイチ”としてXに投稿「オッス松山ケンイチです！」
俳優の鈴木亮平が1日、自身のXを更新。主演を務める日曜劇場『リブート』（TBS系／毎週日曜21時）の第3話放送後、劇中設定になぞらえ、“松山ケンイチ”として投稿した。
【写真】『リブート』鈴木亮平、“恐怖の合六飯”を公開 「食べてみたい」「美味しそう」
本作は、早瀬陸（松山ケンイチ）が、儀堂歩（鈴木）そっくりに“顔を変える＝リブート（再起動）”することから始まるサスペンスドラマ。鈴木が演じる儀堂の中身は、松山演じる早瀬という設定だ。
1日の第3話放送終了後、Xを更新した鈴木は、「【リブート終わったよー】オッス松山ケンイチです！」と切り出し、「今週も観てくれてありがとな！ファミレスのコーヒー熱くてまいっちゃったぞ！でもなんとかバレずに済んだぞ！と思ったらそうでもなかったぞ！」と第3話のストーリーに触れたうえで、「リブート次回【生きとったんかワレ‼︎】でも選挙で一週空くぞ！投票してくれよな！」と第4話の放送を告知した。
この投稿に視聴者からは、「現実まで松ケンにリブートしてる」「どっちが松ケンさんで、どっちが亮平さんか、もう良く分からなくなってきました」などの反響が多数寄せられている。
引用：「鈴木亮平」X（＠ryoheiheisuzuki）
【写真】『リブート』鈴木亮平、“恐怖の合六飯”を公開 「食べてみたい」「美味しそう」
本作は、早瀬陸（松山ケンイチ）が、儀堂歩（鈴木）そっくりに“顔を変える＝リブート（再起動）”することから始まるサスペンスドラマ。鈴木が演じる儀堂の中身は、松山演じる早瀬という設定だ。
1日の第3話放送終了後、Xを更新した鈴木は、「【リブート終わったよー】オッス松山ケンイチです！」と切り出し、「今週も観てくれてありがとな！ファミレスのコーヒー熱くてまいっちゃったぞ！でもなんとかバレずに済んだぞ！と思ったらそうでもなかったぞ！」と第3話のストーリーに触れたうえで、「リブート次回【生きとったんかワレ‼︎】でも選挙で一週空くぞ！投票してくれよな！」と第4話の放送を告知した。
この投稿に視聴者からは、「現実まで松ケンにリブートしてる」「どっちが松ケンさんで、どっちが亮平さんか、もう良く分からなくなってきました」などの反響が多数寄せられている。
引用：「鈴木亮平」X（＠ryoheiheisuzuki）