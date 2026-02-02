元乃木坂・2児の母、規格外の“子ども部屋”に驚き すごすぎて「あんまり参考にならない」
ママによるママのための情報バラエティ『秘密のママ園2』が1日、スタート。#1の後半「秘密の匿名アフタヌーンティー」のコーナーには、元乃木坂46で2児の母・衛藤美彩が登場した。
【写真】本当に子ども部屋!? 衛藤美彩が公開した写真にビックリ
『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティ。2025年3月より放送をスタートすると、これまでのスタジオトークや匿名相談を通じて、多くの視聴者から「自分のことのように共感した」「目の前の生活とつながる」といった反響を集め、このたびシーズン2となる『秘密のママ園2』の放送が決定した。番組MCには、前シーズン同様に各世代を代表する母親であり働く女性でもある滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみの3名が務める。
「子ども部屋を考えた住宅環境、どうしたらいい？」という視聴者からの悩みに答える中で、それぞれの“子ども部屋事情”が明らかに。滝沢は3人の子どもに1部屋ずつ作ったことがあると明かしたものの、「ほとんど使わない」「いらなかったなと思って、3つの部屋を区切っていたものをなくしちゃった」と、“3部屋ぶち抜いた”という広大な間取りに言及。
一方、「みんなで遊ぶ子ども部屋がある」とした衛藤は「ボルダリングとか鉄棒があるお部屋」「雨の日でもそこで運動ができる」と、規格外の子育て環境を告白。浮世離れした“子ども部屋事情”の連続に、峯岸は思わず「生活レベルが高いからあんまり参考にならない」とツッコミを入れ、笑いを誘っていた。
そのほか、離婚経験のあるシングルマザーたちが1泊2日の旅を通して再び恋に踏み出す恋愛リアリティ企画『ママも、恋してイイですか？』の新シリーズが始動。参加メンバーには、SNSマーケティング会社を経営する女性や、元パートナーからの過度な束縛を経験した女性に加え、“元暴走族総長”という異色の経歴を持つママも参戦。さらに男性メンバーとして、かつて恋愛バラエティ番組『あいのり』で人気を博したヒデも登場し、MC陣も釘づけの波乱の予感を漂わせました。
『秘密のママ園2』#1はABEMAにて見逃し配信中。
