野暮ったくなりがちなまとめ髪に！！【3COINS】大人に似合う♡「上品ヘアアクセ」

コーデにボリュームが出やすい冬は、アップヘアでバランスを取りたいところ。とはいえ、ただシンプルなヘアゴムでまとめるだけだと、楽な一方で野暮ったい印象にもなりがちです。細部にまで手の行き届いた上品な大人を目指すなら、ヘアアクセサリーの素材や質感にもこだわってみて。今回は【3COINS（スリーコインズ）】で手頃にゲットできるオススメアイテムをピックアップしました。

高見えするキラキラリボン

【3COINS】「パールリボンバンス」\550（税込）

高級感を連想させる、パール調のパーツがあしらわれたメタルバンス。優雅なラインが、まとめた髪に寄り添います。筆者も3COINSのリボン型ヘアアクセを愛用していますが、うれしいのはカジュアルコーデに投入したとき、ひとさじの上品さを添えてくれるところ。ざっくりまとめても、女性らしい曲線と繊細な輝きがあることで、トータルで見たときに崩しすぎた印象になりません。

ふわふわチュールで春を先取り

【3COINS】「チュールフリルバイカラーバンス」\550（税込）

毎年、春先になると見かける機会の増えるチュール素材。ブラウスやスカートだとまだ寒いけれど、バンスクリップなら先取りで取り入れられます。ふわっと軽やかでいてボリュームがあるため、髪が細い人やストレートタッチの人がポニーテールにしたときも、華やかな印象に。ベースとなるクリップ部分は、シアーな発色で抜け感があります。

ドレスアップするならサテン素材

【3COINS】「サテンドレープバナナ」\550（税込）

ひとまとめにした髪を下から挟み込むだけでポニーテールが完成する、便利なバナナクリップ。サテン素材は、スカーフやドレスの素材として使われることもあるため、ドレッシーな印象を与えられそう。今季のコレクションでも散見されたドレープの効いたデザインのおかげで、トレンド感も演出できます。

大人の落ち着きを表すモノトーン

【3COINS】「パール付タレリボンバナナ」\550（税込）

こちらのリボン型バナナクリップは、ブラックと無彩色に近いアイボリーの2色展開。光沢のない生地を採用しているため、落ち着いた雰囲気が漂います。ひと粒のパール調ビーズも相まって、ヘアゴムだと素朴に見えやすいローポニーがクラス感のある雰囲気に変身。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nae.S