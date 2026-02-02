日本バスケットボール協会（ＪＢＡ）は２日、男子日本代表のトム・ホーバス監督（５９）との契約終了を発表した。２６日と３月１日に２７年Ｗ杯アジア予選の中国戦、韓国戦（ともに沖縄）を控えるが「今後の代表強化に関しての、方向性の相違によるもの」が理由とされた。

ホーバス監督は１７年から女子日本代表を率い、日本人の性格や特徴までも熟知した指導で２１年東京五輪の銀メダル獲得に導いた。同年９月に男子日本代表監督へ転身。自身のキャリアで男子を指導するのは初めてのことだった。

２３年の日本、フィリピン、インドネシア３か国共催Ｗ杯でアジア最上位に入り、２４年パリ五輪の出場権を自力で獲得する、４８年ぶりの快挙を成し遂げた。

ところが続投が決まった２４年１１月、八村塁（レイカーズ）が、コーチ人事に関して「男子のことを分かっている、プロとしてもコーチをやっていたことがある、そういう人になってほしかった。残念」と発言し騒動に発展。ＪＢＡ側はミスコミュニケーションがあったと説明した上で「ホーバス体制でロス五輪を目指す方針に変更はない」と明言していた。

しかし八村、河村勇輝が参加しなかった今年１２月のＷ杯アジア１次予選の台湾２連戦後、伊藤拓摩強化委員長は「連勝はしたが、色んな面で課題も見えた」と発言していた。

◆トム・ホーバス １９６７年１月３１日、米コロラド州出身。５９歳。ペンシルべニア州立大卒。９０年にトヨタ自動車（現・Ａ東京）に入団。９４年にＮＢＡのアトランタ・ホークスでプレー。その後、再びトヨタ自動車に復帰し、２０００年に東芝（現・川崎）に移籍。１年プレーして現役を引退。１６年に女子日本代表アシスタントコーチ、１７年に女子日本代表監督に就任し、東京五輪で銀メダル獲得。妻は日本人。