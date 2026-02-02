山形県酒田市の離島・飛島では2日、期日前投票が行われました。しかし、酒田港を結ぶ定期船が欠航したため、投票箱を運ぶことができず、島内に保管されました。



酒田市飛島では2日午前7時から正午まで衆院選の期日前投票が行われました。しかし、飛島と酒田港を結ぶ定期船「とびしま」が2日も欠航したため、終了後の投票箱の輸送ができなくなっています。

市選管によりますと、投票したのは島民と島内で仕事をしている人などあわせて58人で、締め切られた投票箱は投票所となったとびしま総合センターで厳重に保管されています。

1月に入り、船が運航されたのは天候が回復したわずかな時間を縫って臨時運航された15日と19日だけで、20日から2日まで14日連続の欠航となっています。



酒田市長・矢口明子「2日で2週間になります。前回が1月19日でしたから。同じように気象情報を注視して、少しでも船が出られる可能性がある時にすぐに出られるように臨時便の出航も含めて見ている」



今後の対応について市は、8日の投開票日まで悪天候が続くようであれば投票箱のヘリ輸送も視野に、天候が回復し船が出航するのを待つとしています。