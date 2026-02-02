山形県選挙区にあわせて10人が立候補している今回の衆議院議員選挙です。真冬の超短期決戦が繰り広げられる中、今回の選挙の争点や投票するためのポイントを専門家に聞きました。



衆院選公示から2月3日で1週間となります。候補者たちは公示後初の週末となった1月31日と2月1日も各地で選挙活動を繰り広げました。

一方、投開票日までは1週間を切り、選挙戦も後半に突入します。



今回の衆院選の争点について、拓殖大学の河村和徳教授は次のように分析します。





拓殖大学河村和徳教授「高市首相がインパクトある解散を打って中道のインパクト返しがあったということで政局の方が重点になっているが、本来であるならばこのタイミングで選挙をやることの是非も争点としてあるだろうし、どの政党も減税という話をしているが、減税をすると国債を発行せざるを得ない状態が生まれる。国内だけ議論をすると将来にリスクはあるが、目の前の政権獲得のためには減税を言わざるを得ない、ある種非常に近視眼的な選挙になっている」県選挙区からはあわせて10人が立候補した今回の衆院選です。自らの一票を投じるために有権者が意識するべきポイントについてです。拓殖大学河村和徳教授「雰囲気に流されてあとで後悔する投票行動がここ20～30年繰り返されている。後悔しないように情報を集めて投票していかざるを得ない。我々は心地よい情報しか集めない傾向がある。嫌いなものにはふたをしてしまう。耳をふさいでしまうのが一般的なので、いま厳しいことを言っているけど、そういうことを言っている人がいるなというくらいの情報を集めないといけない。情報を特定のところに依存し過ぎないことが大事で、口コミとマスコミとネット情報源をバランスよく使うのが大事」今回の選挙は衆議院の解散から投開票まで16日間の超短期決戦です。各陣営は短期間での支持拡大が急務となっています。拓殖大学河村和徳教授「短ければ短いほど現職が有利。問題のある情報やスキャンダルさえなければ現職が有利で、現職にメリットのある選挙」一方、雪が多い真冬の選挙戦ということで、全体的に見ると今回の選挙はデメリットの方が多いといいます。拓殖大学河村和徳教授「候補者は除雪の関係もあるので秋や春の選挙戦と違って思ったように街頭演説や選挙カーによる街宣はできないだろう。そうすると普段よりネット選挙運動のウエートが高まらざるを得ない。数日ではなかなかネットは普及しないから、今回予想以上に得票を減らす候補者が出てくるかもしれない」さらに真冬の選挙戦で予想されるのは投票率の低下です。河村教授は、選挙期間中の天候が最終的な得票数に大きく左右する可能性があるとみています。拓殖大学河村和徳教授「いわゆる浮動層に依存した政党よりも固定層に依存した政党の方が有利になるでしょう。問題なのが固定層に依存した政党の多くは組織が高齢化している。大雪が降って普段選挙に行く人、特に高齢者が足がないから行けなかったとか、除雪に難儀して行けなかったということが起こりうるので、票読みがしづらい選挙になっている」河村教授は、今後の天気を見ながら期日前投票なども活用して投票してもらいたいと話します。拓殖大学河村和徳教授「選挙運動中に出てくる情報を吟味して自分の投票したい投票先に投票することがポイントだと思うので、本来の選挙から逸脱した選挙である所を頭に入れながら投票できるときに行ってもらいたい。投票しないのではなく投票するという心構えで選挙に臨んでもらえたら」山形県は2025年の参院選まで国政選挙の投票率が6回連続で全国1位です。冬の厳しい気候の中、今回も高い投票率が維持できるのか。投開票は8日です。