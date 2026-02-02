山形県尾花沢市で、投げ入れた雪を河川に押し流す「流雪溝」の監視システムが導入されました。監視システムの整備に向けた協定の締結式が行われ、市長らが協定書を交わしました。



流雪溝は積もった雪を投げ入れ、河川へと押し流す水路です。尾花沢市では雪やゴミなどによる詰まりや点検作業に人手と時間が割かれていることから、県内で初めて監視システムの導入を決めました。

監視システムは1月中旬から運用と実証実験が始まり、29日には流雪溝の下流に設置された水位センサーとカメラが報道陣に公開されました。





この監視システムでは、流雪溝内の水位を感知し、基準値を超えたり下回ったりした場合に担当者へ通知される仕組みです。また、AIが人や四足歩行の動物の動きを検知し、水路内への侵入など異常事態があった際にも通知されます。システムの導入によって遠隔地での監視が可能となり、これまで市の職員が見回りで行ってきた確認作業の負担を大幅に減らすことができるということです。NTT東日本山形支店まちづくりコーディネート担当課・遠藤宗徳課長「これまでは現地が見られないということから始まっていたので、どこに詰まりがあるのかをまず確認できるという所が大きな違い。カメラだけでなく水位も危険水位や水が流れていないということまで全て確認してから対処ができることで、素早く作業しやすいと思う」また、1日には道路の冠水や床下浸水といった2次被害の防止に向けて、NTT東日本と連携協定を結びました。結城裕尾花沢市長「みなさんが同じ時期に雪を投入するので、それが一度に入っていくと内水氾濫が起き、水があふれてくるような状況が過去にも多々あった。カメラが設置されていることで、どのあたりかが分かれば迅速に対応することができる」監視システムは現在、市内3カ所に設置されていて、市は運用の結果を基に今後増設していく方針です。