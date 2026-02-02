1月11日午前8時57分、対局室は異様な緊迫感にあふれていた。

対局直前は背筋を伸ばして待っているのが普通だ。瞑想している棋士も多い。だが、上座のタイトルホルダーが前傾姿勢で扇子を強く握りしめ、まだ1手も動いていない盤面をにらめば、挑戦者もやや前のめりになり、同じく盤面を凝視している。



藤井聡太王将（右）に永瀬拓也九段が挑んだ ©︎勝又清和

数多くの対局を見てきたが、こんな光景は初めてだ。今回のタイトル戦は荒れる。タフになる。そんな予感、いや実感を伴った空気だった。（全2回の1回目／つづきを読む）

◆◆◆

対局前日、挑戦者はリラックスしていたが…

将棋界の新年は王将戦で始まる。

藤井聡太王将に永瀬拓矢九段が挑戦する第75期ALSOK杯王将戦七番勝負（主催：日本将棋連盟、特別協賛：ALSOK、特別協力：毎日新聞社・スポーツニッポン新聞社）の第1局が、1月11日・12日に静岡県掛川市「掛川城 二の丸茶室」で行われた。掛川市の王将戦誘致は17年連続。それにあわせて開催されている「掛川こども王将戦」は今回で13回目を数える。

私は今回、現地の大盤解説を務めることになった。対局前日の10日、早めの新幹線に乗り、13時ごろに「こども王将戦」会場の掛川市役所に赴く。小学生から中学生まで、棋力別に3クラスに分かれてのリーグ戦だが、みな一所懸命に指している。

ふと見ると、低学年の子が負けて大泣きしていた。ああ、あの時と同じだな、と思う。10年以上前に、伊藤匠二冠に負けて泣いていたあの子は、明日、大舞台の上座にタイトルホルダーとして着く。一番上のSクラスは非常にレベルが高く、掛川市長の久保田崇さんと共に見入ってしまった。

14時45分過ぎ、両対局者が視察に訪れた。永瀬は子どもたちへの視線が常に温かい。藤井はいつも通りだったが、Sクラスで角換わり腰掛け銀を指していた対局をちらりと見ていた。

検分も前夜祭もつつがなく終わった。永瀬はリラックスしており、おやつの話題になると言葉が弾んだが、藤井はややピリピリとした様子だった。

いよいよ当日。

第1局のため振り駒が行われた。ここから第7局まで先後は交代して進むことになる。振り駒は今井環・囲碁将棋チャンネル取締役会長が行い、「と金」が3枚出て永瀬の先手に決まった。

対局室に漂っていた“異様な緊張感”

おや、対局3分前だというのに雰囲気がおかしい。通常、対局前は背筋を伸ばして定刻まで瞑想するものだが、すでに両者とも前傾姿勢である。まるで、もう対局が始まっているかのようだ。

永瀬は盤近くまでにじり寄り、藤井は扇子を握る手に力が入っている。対局室には異様な緊張感が漂っていた。

初手、永瀬は当然のごとく飛車先を突く。注目された後手・藤井の2手目は、同じように飛車先を突く一手。その後、永瀬の角換わり腰掛け銀を受けて立つ形となった。

藤井は昨年の王将戦第5局あたりから「雁木」を時折、採用している。永瀬との名人戦第2局や王位戦の第3局、伊藤二冠との王座戦第1局など、ここ最近は番勝負の序盤に投入することが多くなったが、本局は見送った。

序盤から珍しい手を指した藤井

驚いたのは、藤井が矢倉囲いに玉を入城させたことだ。ここ数年、後手番の藤井は玉を飛車の近くまで移動させる「右玉」系の形を多用しており、矢倉でも角換わりでも玉を入城させることはほとんどない。対矢倉では42局中、デビュー戦の加藤一二三九段戦を含め、わずか2局だ。

理由は明白で、藤井は「敵の飛車の直線上に自玉を配置する」ことを嫌うからだ。それを開幕局で指すとは。「指し方の幅を広げたい」「柔軟な考え方ができたら」という事前の言葉通り、さらなる将棋の理解を深めようという意気込みがうかがえる。

その「幅の広がり」は昨年の竜王戦、佐々木勇気八段との七番勝負でも見られた。早繰り銀に腰掛け銀で対抗し、横歩取りでは青野流急戦（飛車を浮かせたまま攻撃的な布陣に構える戦法）にこだわらず、飛車を引く。これまでの自身の成功体験に満足せず、新たな道を切り開こうとする姿勢は、昨年末に本人に話を聞いた際にも強く感じられた。

対局開始からちょうど1時間、永瀬が右桂を跳ねて戦端を開いた。

この形は2023年のA級順位戦プレーオフ、藤井（先手）対広瀬章人現九段戦と似た進行だ。永瀬はさらに、3筋の歩の突き捨てを省く工夫を見せる。藤井はそれが想定外だったのか、45分の長考で金上がりを選び、歩を打って受ける形を選択した。

おやつタイムに「前代未聞の新手」を…

ここで午前のおやつタイムとなったが、永瀬が前代未聞の「新手」を出した。

注文票を見ると、「小夜乃梅抹茶小最中」「掛川栗のマロンシェ」「完熟メロンまんじゅう」「振袖餅」「しばちゃんちの牛乳プリン」……そこから選ぶのかと思いきや、なんと5品全部を注文したというのだ。さらにキウイのフレッシュジュースまで。

指し過ぎではとも思ったが、相手が相手だけに、これほどのカロリーを摂取しなければ戦えないということだろう。ちなみに藤井は「抹茶小最中」と「和紅茶」という、至って定跡的な指し手だった。

計72分もの大長考で編み出した“絶妙の手順”

永瀬が桂頭を攻め、藤井が自陣角を打って受ける。そこで永瀬が考えている。立会人の神谷広志八段、聞き手の貞升南女流二段と検討するが、永瀬の長考の理由がわからずにいた。1時間近く考えたまま昼食休憩に入る。

再開後、永瀬はさらに20分ほど考え、計72分もの大長考で絶妙の手順を編み出した。

端を突き捨てた後、2筋で後手の歩をつり上げて、金を斜めに前進させる。そんな驚きの構想を見せたのだ。歩の手筋は羽生世代が掘り尽くしたはずだったが、まだこんな手が眠っていたとは。単に金が前進するより1手早い。

藤井はこの順に2時間も考え込み、指したのは午後4時過ぎだった。角換わりに精通した彼がこれほど悩んだことからも、永瀬の構想がいかに衝撃的だったかがわかる。神谷が「この手が見られただけでも、ここに来た甲斐があった」と感嘆していた。

大盤解説会は藤井聡太29連勝フィーバーの話題に

大盤解説会は初日の午後2時から行われた。聞き手の貞升と進めるが、なにせ局面が動かないので話すことがない。神谷にも登壇してもらう。藤井が次々と将棋界の記録を塗り替えるたびに、過去の記録保持者も脚光を浴びていたが、神谷もその1人。28連勝という偉大な記録の持ち主だ。藤井は2017年の竜王戦決勝トーナメントで増田康宏現八段を破って29連勝を達成。その時の話になった。

あの日、私は控室で神谷と、連盟常務理事の森下卓九段（増田の師匠）と3人で検討していた。藤井が角と桂を連打する絶妙の手順で勝利すると、いつもは辛口な神谷が絶賛し、森下も「藤井さんは天才です」と断言する。それを聞き、あらためてすごい棋士が現れたんだなと実感したものだ。

「取材が殺到していて、自宅まで記者が来そうだったんで、事前に予定稿を出しておいたんです」

神谷がネタばらしをする。「あの日のことは忘れましたね（笑）」と言いつつ、「日付は6月26日です」と、ちゃんと覚えているではないですか。

藤井が攻め合うために継ぎ歩をしたところで午後6時を過ぎ、永瀬が封じて1日目が終了した。

藤井が繰り出した“羽生流”の終盤術

2日目、ルーティンなのか、両者の入室時間は1日目とまったく同じ（永瀬8時40分、藤井8時48分）だった。

永瀬が封じ手で金をさらに前進させたのに対し、藤井は勝負術をみせた。拠点の歩を成り捨てたあと、さらに歩を打ち捨てて玉をつり上げ、再び8筋に拠点を作る。歩を2枚犠牲にして敵玉を危険地帯に引きずり出したのだ。

かと思えば、今度は自玉を右へとスライドさせて、攻めを緩和させる。相手の玉を飛車の射程に入れ、自玉を安全圏へ逃がす--。

これは！ 羽生善治九段の得意技ではないか。

真っ先に思い出すのは1988年の羽生善治ー森内俊之の新人王戦決勝三番勝負第1局だ。羽生は森内の矢倉の陣形を乱してからさっと手を戻して快勝。森内は自著で「時代を超えたセンス」と絶賛した。

羽生将棋では、他にいくつも似た場面が浮かぶ。藤井の終盤力に、羽生流の終盤術が合体したのだ。これはヤバイ。

永瀬は大長考の末、玉を三段目に上げる最強の顔面受けで返した。午後3時30分、ここからは、まさに真剣の斬り合い。やがて、藤井が今回の王将戦記念扇子に揮毫した「馬」が盤上にできる。流れは逆転したかにみえた。

絶対王者に生まれた“一瞬のスキ”

永瀬が藤井の攻めをせき止めようと、自玉に迫る飛車にアタックして後手陣まで後退させる。追い詰められた飛車を逃がすのだろうなと見ていると、藤井は盤上の飛車はそのままに、駒台の飛車を敵陣深くに打ち込んだ。

ええっ？ このタイミングで。なるほど、受けに持ち駒の銀を使わせる狙いか？ だが、永瀬は藤井の一瞬のスキを逃さなかった。銀を打たずに盤上の金を寄ったあと、その隣に重ねて金を打つ！

飛車馬両取り。これほど素朴で強力な手があったとは。藤井の馬を抜き去り、再び永瀬が抜け出す。最後は桂を捨てて逃げ道を確保してから必至をかけるという、冷静かつクレバーな順で仕留めた。

137手で永瀬勝ち。終局時刻は午後7時36分と過去の藤井の王将戦七番勝負で一番長かった。

大盤解説を終えて、対局室に入ると、2人の笑い声が聞こえてきた。なんだかホッとした。

永瀬の編み出した絶妙な攻めの手順に、藤井は1日目の午後から苦しんだ。終盤も挑戦者の指し回しが正確だった。1日目の対局前の緊張感も思うと、藤井の永瀬への警戒ぶりは、いつもと違う。まさにタフなシリーズになることを確信させるものだった。

写真＝勝又清和

