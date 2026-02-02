〈「こんな光景は初めてだ」藤井聡太が扇子を握りしめ、盤面をギロリと…若き天才が大勝負の前に“警戒心MAX”だった理由とは〉から続く

第75期ALSOK杯王将戦七番勝負（主催：日本将棋連盟、特別協賛：ALSOK、特別協力：毎日新聞社・スポーツニッポン新聞社）の第2局が2026年1月24日、25日に京都府京都市伏見区「伏見稲荷大社」で行われた。

【画像】藤井聡太がピタリと停止…中継カメラに映らなかった“舞台裏の瞬間”を見る



藤井聡太王将（右）に永瀬拓也九段が挑んだ ©︎勝又清和

第1局から先後が入れ替わり、本局は藤井の先手。藤井が角換わりに誘導し、永瀬は早繰り銀を採用した。

永瀬が角換わり後手番で能動的に早繰り銀を指したのは、過去にはたった1局しかなく、2023年の第71期王座戦五番勝負の第1局のみ。明らかに対藤井専用に練ってきた作戦だ。（全2回の2回目／最初から読む）

◆◆◆

挑戦者の永瀬が牙をむく

途中までは2025年の第73期王座戦第2局（伊藤匠二冠対藤井）と同じ進行だったが、永瀬は細部で独自の工夫を凝らす。それは中盤の入口で現れた。

藤井が技巧的な手順で桂を攻めに使う態勢を整えると、永瀬は端歩を突き捨て、歩の垂らしで香をつり上げ、そして守りの金を中段へと力強く進出させる。思いきった手順で、玉が薄くなるためリスクは高い。第1局で見せた、「真剣を構え、牙をむく永瀬」がそこにいた。

1日目の夕刻、藤井が珍しく封じた。近年の2人の2日制対局では、そのほとんどを永瀬が封じてきた。第1局では封じ手まであと17分という時間で指したが、本局では38分も時間を使って自ら封じたのだ。今回の藤井には、いつもと違う「自ら流れを支配しようとする意志」が漂っていた。

最後の歩を垂らして決断よく攻める

翌日、私は朝7時の新幹線に乗って京都に向かい、車中で封じ手開封の生中継を見る。封じ手は歩の垂らし。後手の桂の活用を封じ、角を打たせない。藤井好みの一手だ。

雪で新幹線が遅れたが、午前9時50分頃には現地へ到着できた。伏見稲荷は観光客で大賑わいだ。雪がちらついていて風情はあるが、寒い。

早速、立会人の福崎文吾九段に挨拶する。すでに端で2歩損していたが、封じ手開封から65分後、後手は最後の歩を端に垂らした。福崎が「これは対局者しか指せない一手だなあ」と感心する。この歩を取られると3歩損だから、決断の攻めだ。

藤井が見せた“まさかの顔面受け”

まあ桂で取りますか、と福崎と話していると、藤井はなんと玉で取りにいった。これまた怖い手だ。いくら中段玉寄せにくしと言っても、敵の飛車に射程に入りそうで怖い。戦場に大将自ら飛び込む勇気ある受けだ。

それが最善なら、危険地帯へ踏み込むことも恐れない、藤井らしい「真理の追求」が形になったような一手だ。

「玉がバルコニーに上がったねえ。いつ降りるんやろ？」と福崎。対局室と盤上で緊迫した雰囲気と裏腹に、控室はベテランの飛ばすジョークに和んだ。

「藤井さんは妥協しない」

大盤解説を担当する井田明宏五段と、藤井奈々女流初段が控室に。井田は京都市、藤井奈々は宇治市出身と、京都ゆかりの2人だ。

藤井奈々に天気のことを聞くと「京都はあまり雪が降らないんです。こんなに寒いのは珍しい」とのこと。

井田は、歩を玉で取った藤井の手順について「藤井さんは妥協しない手を選ぶ傾向が強いですよね」と言う。なるほど、やっぱり若手棋士もそういう印象を持つ組み立てなんだな。

再開の15分以上前には対局室に

永瀬は攻めの手を休めない。中央の歩も突き捨て、戦線を広げていく。藤井の手番で午後0時30分になり、1時間の昼食休憩に入った。だが、藤井はなかなか席を立たない。

ようやく腰を上げたのは35分。さらに午後、再開の15分以上前には、すでに対局室に戻っていた。

1分1秒を惜しんで考え込むその姿は、まるで未知なる盤上の深海に潜るダイバーのようだった。

藤井玉は依然として危険地帯のまま

再開後、藤井が歩の突き捨てで永瀬玉に襲いかかる。飛車切りを含みにした絶妙な組み立てで、検討陣から感嘆の声があがった。とはいえ、先手玉は依然として端の三段目で風にさらされている。飛車を切ると7八の金が浮き、さらに9九に飛車を打ち込まれると先手玉が危なくなる。「藤井さんの方が良さそうですが、難易度は藤井さんの方が高い」と井田。

2人は時折、残り時間を確認しては棋譜を読み返す。福崎九段が言う。

「あれはな、集中している証拠なんよ。読みに没頭しているとな、時間の感覚がわからなくなる。時間を聞いたときは、はっと我に返った瞬間なんよ」

なるほど、自分でも思い当たる節はあるけど、うまい説明だなあ。大盤解説会では「ここで永瀬さんにええ手があんねん。銀で歩を取りながら『と金』を打つ！ これで優勢や」と、漫談みたいな解説をしていたのに。

「いったいった！」にわかに控室が活気づく

藤井が敵陣深くに馬を作って永瀬玉に切っ先を突きつけると、永瀬は泥臭く馬を引いて粘る。手番が藤井に回った。すぐ攻めるか、それとも一手ためてからか……などと井田と話していると、藤井が22分の考慮で3筋の歩を取り込み、飛車を走って王手を掛けた。

「いったいった！」と福崎が言い、さあ飛車を捨てての猛攻だと、控室が活気づく。

藤井がピタリと動かなくなる。そして…

ところが永瀬が銀を引いて受けると、再び藤井が動かなくなる。何かまずい順でも発見したのか、などと話していると、中継記者が「ここで飛車を引く手をAIは示しています」。

いやいや、ここで後手を引くはないでしょうよ、と福崎と全力で否定。しかし、なかなか藤井は指さない。まさかとモニターを見ていると、藤井は17分の考慮で飛車を引いた！

私が「うわー」と叫べば、福崎も「おー」と呼応する。しかし、改めてこの局面を眺めてみると、後手はあちこちにキズを抱えて忙しい。後手陣を銀冠にさせて堅くし、後手を引くなんて、昔だったら流れが悪いと怒られそうな順だ。

これが読み筋ならば、人間らしい思考の範疇は超えている。効率も流れも無視し、怖いといった感情も排し、その局面をロジックにのみ落とし込んだ、真理の結晶のような一着だった。

苦悶の表情を浮かべる挑戦者

予期しない順に、永瀬は苦悶の表情を浮かべた。歩で飛車を叩き、さらに歩を垂らしてプレッシャーをかける。手段を尽くして飛車は取れたが、3手もかかった。その間に藤井は銀を取り、歩を成って、寄せに向かって前進していく。この攻防を整理してみれば、飛車を切らずに引いたことで、逆に手数を稼いでしまった格好だ。

福崎が「飛車を引いたときは藤井さんが、ひなたぼっこしていると思ったんやけどなあ」と、狐につままれたような顔でつぶやく。いや、私の表情も同じだろう。大盤解説の休憩で控室に戻って来た井田も、開口一番「飛車を引いた手はすごいですね」と感嘆の声を上げる。

永瀬が“最後のワナ”を仕掛ける

最終盤、永瀬は最後の罠を張った。

藤井が桂を取りつつ飛車を成って王手する。これで終わったか。これが投了図かなと思って見ていると、永瀬は角を打って合い駒した。なんだこれは？ 角を手放しては形も作れないではないか、と見て、はっと気がついて寒気がした。角が遠く相手陣まで利いている。これは詰めろではないか！ 最後まで逆転を狙っていたのか。

しかし、藤井は1ミリたりとも隙を見せなかった。金を投入して鉄壁の守りを築く。しっかりと自陣を埋め、永瀬の執念を封じ込めた。

ここで永瀬が投了。藤井の玉は、最後まで9七の地で、王者の如く仁王立ちしたままだった。

感想戦でもピリピリ…と思いきや？

終局時刻は午後6時43分。両対局者は大盤解説会場で挨拶し、午後7時過ぎから感想戦に入った。関係者は車の手配や打ち上げの時間を決めなければならない。私は福崎と連盟職員に「1局目の感想戦が割とあっさりでしたし、今回もそんなに長くならないと思います」と言った。しかし、これが大間違いだった。

互いの読みをぶつけ合う2人の顔は、真剣でありながら、どこか充足感に満ちている。第1局では藤井が顔面蒼白だと神谷広志八段が心配していたが、本局では顔色が良い。

永瀬が「詰むんじゃなかったんでしたっけ？」と言えば、藤井が「飛車合いで」「ああ……」。盤に並べる必要すらない。わずかな言葉と、マス目を指す指先だけで、互いの膨大な読みが同期していく。まさに阿吽の呼吸だ。

盤上では激戦を繰り広げながら、勝負が終われば、世界で2人しか共有できない景色の答え合わせを楽しむ。

内容が濃く、情報量が多すぎる。聞いているだけで頭が痛くなってきた。一通り終わったかと思えば、口頭だけの感想戦をしてから、また局面を戻して2周目、そして3周目。終わりの見えない2人の対話に、福崎九段が私に目配せをする。

午後7時58分、至高の時間は幕を閉じた。感想戦が終わると、福崎が私に「やっぱり仲いいじゃない！」。ええ、全然あっさりじゃなかったですね。ピリピリしていると思ったんだけどなぁ。

これで番勝負は1勝1敗のタイに戻った。次は東京・立川の地で、どのような「対話」を繰り広げるのか。爽やかな余韻とともに、冬の伏見を後にした。

写真＝勝又清和

（勝又 清和）