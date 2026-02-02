愛知県豊田市のアパートで、交際相手の女性を殺害したとして逮捕された男。事件2日前には、酒に酔って「出てこい、この野郎」と怒鳴る姿も目撃されていました。2人の間に何があったのでしょうか。

警察車両の中で下を向く男。事件現場で度々目撃されていた男と同じ、『金髪』でした。明け方の火事をきっかけに遺体が見つかった事件は、1月31日の朝に動きました。

容疑者と同じマンションの住人：

「午前9時半から10時に（警察が来ていた）。結構多かった、20人ぐらいかな。北島さんが逮捕されて、車の中に運ばれた」



1月31日、殺人の疑いで逮捕された自称自営業・北島卓容疑者(45)。1月17日、豊田市のアパートの一室で、交際相手の小川晃子さん(42)の首を絞めて殺害した疑いで、2月2日朝に送検されました。



表情は見えない北島容疑者ですが、その特徴的な金髪は、事件前から小川さんのアパートでたびたび目撃されていました。

事件2日前の1月15日早朝に、近所の人が動画を撮影していました。



現場付近の住人：

「朝7時か7時半ぐらいだったかな、ドアをたたく音、男性の声で『出てこい、この野郎』と怒鳴り声が聞こえたって」



この叫んでいた人物が、酒に酔った北島容疑者でした。

小川さんの部屋に忘れ物を取りに来たものの、不在で中に入れず暴れていたということで、警察が一時保護していましたが、夜になって…。



現場付近の住人：

「男性がすごく興奮して、階段のところで女性と何やら言い争いを始めたんです。『仕事はいかなきゃダメだよ、これから仕事でしょ』って。男性はそれを嫌がっている感じでした」

生活態度を巡って、小川さんと言い争う姿も目撃されていました。

豊田市内の会社で正社員として勤務する傍ら、深夜まで営業する飲食店でも働いていた小川さん。



小川さんの知人ら：

「明るくてサバサバした、男前な豪快な人でした。人の悪口を言っているのとか、聞いたことがない」

「気さくに話しかけてくれるし、こっちも気さくに話しかけられるような。人懐っこくて、すごく明るい方だった」



事件前日、16日夜も店に出ていた小川さん。日付が変わった午前2時20分頃から、現場で火事が起きた2時間ほどの間に殺害されたとみられ、北島容疑者に帰宅後間もなく襲われた可能性があることが、警察への取材でわかりました。

去年のクリスマスの頃、小川さんが働く店に客として訪れたことで知り合った2人。今年に入ってから交際が始まりましたが、事件前には2人の間で別れ話が持ち上がっていたといいます。



警察は、交際関係のもつれが動機となった可能性があるとみて調べていますが、北島容疑者は「やっていません、知りません」と容疑を否認し、その後は黙秘しています。