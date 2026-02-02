「いつも周ちゃんニコニコしているので笑顔を奪いたい(笑)」千葉DF鈴木大輔が宣戦布告！「僕らはすごい勢いがある。本気で優勝を」
２月２日、シーズン移行前の特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」の開幕イベントが行なわれ、ジェフユナイテッド千葉からは鈴木大輔が出席した。
今イベントでは開幕カードごとに選手が登場。17年ぶりにJ１に臨む千葉は、まず浦和レッズと戦うなか、鈴木は浦和の守護神で元チームメイトの西川周作と共に姿を見せた。
「いつも周ちゃんニコニコしているので、笑顔を奪いたいなと思っています（笑）」
かつての仲間からゴールを奪うべく、茶目っ気たっぷりに宣戦布告した36歳のDFは、昇格組としての覚悟、自信はこう示した。
「短期決戦なので、僕らとしてはチャンスと捉えています。今、僕らはすごい勢いがあると思っていますし、もしかすると他のチームがまだ僕らのことを分かり切っていない。そんな中で自分たちがやってきたものに自信を持って、本当に上を目指してやっていくってところのチャンスだと思っています。本気で優勝を目指してやれると思っています」
21年ぶりにオリジナル10（1992年のJリーグ発足時に加盟した10クラブ）の現存９クラブがJ１に集結した。鈴木は特別なシーズンにジェフがJ１にいる意味を十分に理解している。
「オリジナル10のチームが全部戻ってきてってところで注目してもらっていますし、僕がちっちゃい頃、ジェフはJ１にいるチームでした。自分が責任ある立場で関わらしもらって昇格できて、開幕をまた迎えるのはすごく感慨深いなと思っています」
J１復帰がゴールではない。ジェフの真価が問われる。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
