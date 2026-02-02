最長寒波の影響で1月末は各地で大雪となり、岐阜では積雪も見られました。雪の影響で起こる車のトラブル。そのトラブルを解決するJAFに密着しました。

【写真を見る】冬のノーマルタイヤは命の危険が… ｢雪で横滑りして動けなくなった｣ 急な車のトラブルに駆け付ける｢JAF｣に密着

1月25日午前7時、JAF岐阜支部大垣基地。隊員たちは急な依頼に備えていました。

（JAF岐阜支部 大垣基地・和田達憲さん）

Q.どの時間帯が雪関連の依頼が多い？

「雪が降った次の日の早朝とか通勤時間帯。凍結路面で滑って事故をしたとか、（寒さで）エンジンがかからなくなったり」

雪の降った次の日の朝は、寒波や放射冷却の影響で気温が下がるため、路面が凍結しやすくなっていて、スリップ事故などの依頼が多いそうです。

「雪で横滑りして動けなくなった」

そして、午前8時ごろ…



（JAF岐阜支部 大垣基地・前田鉄平さん）

「依頼ですね。車が凍結道でスタックした」



車が凍結した場所で身動きがとれなくなってしまったと連絡が。準備をして現場へ急行。向かった現場は、安八町の住宅街。



（依頼者）

「車を駐車場に止めようとしていたら、雪で横滑りして動けなくなった」



朝の仕事終わりに駐車スペースに入れる途中でタイヤが滑り、縁石に乗り上げ動けなくなってしまったという状況。

原因は“ノーマルタイヤ”

滑ってしまった原因は…



（依頼者）

「ノーマルタイヤを履いていた」



なんと使用していたのはノーマルタイヤ。もしかしたら、走行中に事故を起こしていたかもしれません。では、どうやって車を元の位置に戻すのでしょうか。



（前田さん）

「ボディが（縁石に）ついた状態なので、後ろから引っ張った時に傷つかないように、タイヤの位置を少し上げて地面とボディを離す」



車体を持ち上げてタイヤの下に木を差し込み、縁石からボディを離します。

車を引き上げ…元の場所に

そして…



（JAF隊員）

「車についていた縁石が逃がせたので、このまま後ろから（ウインチで）引っ張ります」



作業車のウインチを使って車を引き上げ、車体をあるべき場所に戻します。ノーマルタイヤの車の力だけで戻そうとすると、滑ってしまい挙動が安定しないため、ウインチで安全に行います。

「命にも関わる」冬はスタッドレスタイヤに

さらに、ハンドルロックをかけて車を引っ張る時の動きを安定させます。現場到着から約30分で引き上げ完了。



（前田さん）「大きい事故じゃなくてよかったです。替えますよね？スタッドレスタイヤに」

（依頼者）「もちろん」

（前田さん）「命にも関わってきちゃうので」

（依頼者）「ノーマルタイヤは絶対にダメですね冬は」



事故にも繋がりかねない雪。今後も天気には注意が必要です。