「現代にタイムスリップしても通用する」「影響力やインパクトでは堂安も及ばない」“レジェンド”に寄せられた称賛の声
「全盛期の中田英寿に匹敵する現日本代表はいるのか」
そんなテーマについて、元日本代表の岩本輝雄氏が語った動画（公式YouTubeチャンネル『サッカーダイジェストTV』）が大きな話題となっている。
ベルマーレ平塚時代（現・湘南ベルマーレ）に中田とチームメイトだった岩本氏は「プレーだけを見れば、いい勝負になる選手はいます」と前置きしつつ、「中田がセリエAで活躍していた当時は、海外でプレーする日本人選手はほとんどいなかった。でも今は違う。欧州組が増え、トータルで考えれば今の日本代表のほうがレベルは高い」と持論を展開した。
その一方で、「インパクトは中田のほうが圧倒的だった」とも語り、「アンダー世代の代表戦でも強烈なミドルを決めたり、ひとりで試合を動かしてしまうような印象がありました」と、レジェンドの存在感を強調している。
この発言を受け、SNS上ではさまざまな声が上がった。
「フィジカルの強さでいえば堂安かなと思うけど、影響力やインパクトでは及ばない」
「あの頃の日本代表では、ヒデの良さを最大限引き出せなかった」
「今でも一番好きだわ」
「エムバペですら中田に敬意を持って挨拶しに行っていた」
「メンタルも含めて、今の代表にはいない存在」
「現代にタイムスリップしても通用する90年代の唯一の選手」
コメントの多くは、改めて中田英寿の偉大さを称賛するものだった。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
