耐久性と収納力を兼ね備えた定番アイテム。日常でもアウトドアでも大活躍！【ニューバランス】のリュックがAmazonに登場!

新年のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！

日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。1月27日(火)9時から2月2日(月)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！

ニューバランスのリュックは、スポーツシーンから普段づかいまで幅広く活躍する多機能モデル。耐久性の高い素材を採用し、長く使えるタフさを備えている。

容量はたっぷり40リットルで、ウェアやギアを余裕を持って収納可能。底部にはシューズ専用ルームを設け、スポーツ後の持ち運びも快適。高撥水仕様により雨の日でも安心して使え、汚れも簡単に拭き取れる。

多数のポケットを配置し、傘やペットボトルを収納できるサイドポケットも搭載。

整理しやすく、日常からアクティブシーンまで頼れる大容量バックパックだ。