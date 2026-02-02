中川翔子、双子の“お宮参りとお食い初め”報告「子供さん益々可愛いね」「今のしょこたんでビックリ！」
タレントの中川翔子さんは2月2日、自身のInstagramを更新。美しい着物姿を公開しました。
【動画】着物姿で息子を抱く中川翔子
コメントでは「お宮参りおめでとうございます。早いもんですね。子供さん益々可愛いね」「成人式とかの動画かな？と思ったら今のしょこたんでビックリ！可愛すぎるな〜。しょこたん、旦那様、双子くんがずっと健康で幸せでありますように」「しょこたん可愛すぎる」「着物姿 素敵ですね」「めちゃくちゃ着物似合ってて素敵」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「お宮参りおめでとうございます」中川さんは「穏やかで荘厳で静謐で、美しくて優しい ホテル椿山荘東京が大好き大好き心から、大好きです 双子の、お宮参りとお食い初めを！ホテル椿山荘東京でしてきました！」「妊娠中や、産後、そして今、双子たちとも素敵な思い出を重ねることができて特別な幸せな気持ち。親子四代で来ています！」などとつづり、1本の動画を投稿。ホテルの美しい景色や、おいしそうな料理が映っています。またピンクの着物を着て息子を抱っこする中川さんの姿も見られます。
「わたしのお食い初め写真 涙」同日、「わたしのお食い初め写真 涙。大好きなおじいちゃんおばあちゃん！頭のかたちが弟そのまんまだ！」と、自身がお食い初めをした時の写真を公開した中川さん。確かに息子とよく似ています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
