

「ドゥーブル ショコラ オゥ サクラ」

ヨックモックは、2月15日から春限定「ドゥーブルショコラ オゥ サクラ」を全国のヨックモック店舗で発売する。

今年はパッケージデザインがリニューアル。澄み渡る青空と咲き誇る桜を表し、門出を祝う想いを缶デザインに込めた。同商品限定のラングドシャーは、はらりとくちどけの良い食感に焼き上げ、桜風味のホワイトチョコレートをサンドした。日本の春を象徴する桜は、海外でも和の美しさを表す花として人気が高く、国内外の人への贈り物や花見のお供にぴったりとなっている。進学や就職などの新生活を祝うプレゼントはもちろん、自身で花見気分を楽しめるギフトにも最適だとか。今年の春はヨックモックのお菓子で心華やぐひとときを楽しんでほしいという。

春の風物詩である桜。そのはかない美しさは、花見の文化に象徴されるように古くから親しまれ、いまや日本の四季を代表する存在として世界中を魅了している。

ヨックモックが桜をモチーフにした商品を初めて発売したのは2003年。前身の「さくらクッキー」の発売後、2020年のリニューアルを経て、20年以上にわたり春の味わいを届けてきた。





今年はパッケージデザインを一新。澄み渡る青空の下、温かな春の光と色鮮やかに咲き誇る桜をさまざまな視点から表現している。華やかな色使いで桜の季節、春にふさわしいデザインに仕上げた。新たな門出を祝うギフトはもちろん、ひと目で春の訪れを感じられる華やかな装いが、多彩なシーンで明るい気持ちを届ける。





お菓子については、桜香るはらりとくちどけの良い食感に焼き上げたラングドシャーで、桜風味のチョコレートをサンドした。コクのある桜やアーモンドの風味に、すっきりとした後味のウーロン茶が相性抜群のため、ペアリングでも楽しめる。

口に入れた瞬間に広がる桜の風味、食べた際のクッキーの香りと食感、チョコレートのくちどけまで計算することで、桜の香りと風味が引き立つバランスの良い味わいを実現した。

クセのないすっきりとした味わいのホワイトチョコレートに、桜の花のパウダー、アーモンドの香りでコクを追加したオリジナルのチョコレートを使用している。桜風味のラングドシャー生地と一体感が出るように改良を重ねたこだわりの味わいとなっている。





パッケージについては、色鮮やかな青空に映える、ピンク・グリーン・ゴールドの多彩な桜が美しく舞う姿を描いたパッケージデザインとなっている。さまざまな角度から映し出される桜の姿は、見るたびに心をふっと明るくし、春の訪れを感じさせる。変化の多いこの季節に、桜がそっと寄り添い、前向きな気持ちへと導いてくれるようなデザインへと仕上げた。新たな門出を祝う、春の特別な贈り物になっている。

［小売価格］

ドゥーブル ショコラ オゥ サクラ：10枚入 1080円／24枚入 2700円

ドゥーブル ショコラ オゥ サクラ アソルティ：4212円

（すべて税込）

［発売日］2月15日（日）

※公式オンラインショップは2月12日（木）10:00から先行販売スタート

ヨックモック＝https://www.yokumoku.co.jp