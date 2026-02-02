ユニクロのグラフィックTシャツブランド「UT」は、人気K−POPガールズグループBABYMONSTER（ベイビーモンスター）と初となるコラボレーション「K−POPグループBABYMONSTER UT」を2月20日に発売する。BABYMONSTERの代表曲のひとつ、「BATTER UP」をコンセプトにしたTシャツは世界を舞台に挑戦し続ける彼女たちのクールで力強い姿をイメージした、魅力あふれるコレクションになっている。2月2日からスペシャルサイトがオープンし、メッセージ動画やソロカットは日本初公開となる。





BABYMONSTERのメンバーそれぞれから、メッセージ動画が届いた。K−POPグループBABYMONSTER UTの魅力を語ってくれている。AHYEONからは「BABYMONSTERのいろいろなUTをあなただけのスタイルで素敵に着こなしてみてほしい」とメッセージを寄せてくれた。





RUKAとASAは前面と袖口のデザインがポイントのVネックを着用。





PHARITAとRORAは同コレクションのためだけに開発されたシア―素材のボディを着用している。なお、インナーのタンクトップは別売り。





AHYEONとCHIQUITAはメンバー全員の名前が背面にプリントされたクルーネックを着用している。

［小売価格］各1990円

［発売日］2月20日（金）

