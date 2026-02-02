黒柳徹子（92）が1日放送のテレビ朝日系特番「祝！徹子の部屋50周年超豪華！芸能界総出でお祝いSP」に出演。ゲストの宇多田ヒカル（42）を心配していたことを明かし、温かい言葉をかけた。

黒柳は「私は今回、宇多田さんが来てくれるって聞いて思ったことがあるんです。どうかな、お母さま（藤圭子さん）の映像をあなたと一緒に見るってことなんだけど。どうですか。大丈夫？」と気づかいながら問いかけた。

宇多田は「はい。大丈夫というか是非。すごい光栄というか…」と快諾し、2人で藤さんが出演した全4回の名場面を振り返った。

黒柳は「喜んであなたのことをお話しになってらしたのがね、今でも目に浮かびますよ」としみじみ振り返った。

宇多田は「（母が）徹子さんのことを好きだったのもすごく伝わってきました」と語った。

黒柳は「そんなわけで私はあなたのことをちょっと心配もしてたんですけど、今日笑ってらっしゃるのを見て“良かった。大丈夫”って思いましたね」と優しい言葉をかけた。

宇多田は音楽プロデューサー宇多田照実氏と藤さんの間に誕生。藤さんは69年のデビュー曲「新宿の女」で一躍有名になると「女のブルース」「圭子の夢は夜ひらく」などのヒット曲を世に送り出した。13年に62歳で亡くなった。