俳優・市川由衣が２日、都内で行われた、主演を務めた短編映画「柊吾のこと」の特別上映会で、監督の犬童一利氏とともに舞台あいさつを行った。

市川が演じたのは、スーパーでパートをしながら、不登校に悩む小学校３年生の息子や夫との衝突で自らを追い込んでしまう主婦役。自身も、２０１５年に結婚した俳優・戸次重幸との間に小学校３年生の長男と５歳の次男がいる。「私もいっぱいいっぱいで忙しかったり、余裕がない時は、夫や子供とぶつかってしまうこともあります」と明かし、「そういう１日は誰にでもあると思っていて、でも『今日を乗り越えたら明日も来る』っていう前向きな気持ちになってもらえたら」と訴えた。

演じた主人公との共通点について「私も抱え込んでしまうところがあって、どちらかというと人に悩みを相談しにくかったりとか…。結婚して１０年たって変わっては来たんですけど、気持ちは分かる」と説明。その上で「今頑張っている、全ての人に見てもらいたい。大人、子供限らずに、今日を乗り越えられない人とか、つらいなって思っている人の救いになればいいなと」と呼びかけた。