1955Ç¯¤Ë¹ñºö¤Ë¤è¤ëÆÃ¼ì²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÈ¯Â¡£¸½ºß¤â¹ñ¤¬³ô¼°¤ÎÌó38¡ó¤òÊÝÍ¤¹¤ë¡£ËÌ³¤Æ»¡¢½©ÅÄ¡¢»³·Á¡¢¿·³ã¤ÇÌý¡¦¥¬¥¹ÅÄ¤òÁà¶È¤¹¤ë
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¡ÖºäËÜ¿µÂÀÏº¤Î³¹Êâ¤Åê»ñ¥é¥Ü¡×¡£³ô¼°É¾ÏÀ²È¤ÎºäËÜ¿µÂÀÏº¤È¤È¤â¤Ë³¹¤òÊâ¤¡¢Åê»ñÀèÁª¤Ó¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¶â¤Î¤Ê¤ëÌÚ¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤ËÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤ë¡ª
º£½µ¤Î¸¦µæÂÐ¾Ý¡¡
Ãæ¹ñ¤ÎÂÐÆüÍ¢½Ð´ÉÍý¶¯²½
¡ÊÀÐÌý»ñ¸»³«È¯¡Ë
¹â»Ô¼óÁê¤ÎÂæÏÑ¾ðÀª¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤Ê¤É¤Î»ñ¸»¤ò´Þ¤àÂÐÆüÍ¢½Ðµ¬À©¶¯²½¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¼Â¤Ï»ñ¸»¤Î³ÎÊÝ¤Ï¡¢¸½ºß¤Ï¾å¾ìÃæ¤Î¤¢¤ë¹ñºö²ñ¼Ò¤¬ÀÎ¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ª
½õ¼ê¡¡1·î½é¤á¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÆüËÜ¸þ¤±¤ÎÍ¢½Ð´ÉÍý¶¯²½¤ò·è¤á¤¿¤Ã¤ÆÊóÆ»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¼«Æ°¼Ö¤äÅÅ»ÒÉôÉÊ¤ÎÀ½Â¤¤Ë»È¤¦¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤¬ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤ÆÏÃ¤â¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ´ë¶È¤ÏÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ºäËÜ¡¡¸½»þÅÀ¤Ç¤Ïµ¬À©ÂÐ¾Ý¤ä±¿ÍÑ¤Ï¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£Åê»ñÀè¤¬¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤Ï¤ï¤«¤ë¤±¤É¡¢º£¾Ç¤Ã¤ÆÇäÇã¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¤è¡£
½õ¼ê¡¡ÆüËÜ¤Ã¤Æ»ñ¸»¤¬Ë³¤·¤¤¤«¤é¡¢º£¸å¤â¤³¤¦¤¤¤¦¹ñ²È´Ö¤Î¹Ë°ú¤¤¬Áý¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤ÈÉÔ°Â¤Ç¡£
ºäËÜ¡¡¤½¤Î¶²¤ì¤Ï¤¢¤ë¤Í¡£¤À¤«¤éÆüËÜ¤ÏÀÎ¤«¤é»ñ¸»¤Î³ÎÊÝ¤Ë¹ñ²È¤°¤ë¤ß¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾ÝÄ§Åª¤ÊÂ¸ºß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬ÀÐÌý»ñ¸»³«È¯¤È¤¤¤¦¾å¾ì´ë¶È¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¤Ï¹ñºö²ñ¼Ò¤Ç¡¢¹ñÆâ³°¤ÇÌýÅÄ¡¦¥¬¥¹ÅÄ¤Î¸¢±×¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤ÏÀÐÌý¤äÅ·Á³¥¬¥¹¤ÎÃµ¹Û¡¦³«È¯¡¦À¸»º¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹ñÆâÁí±äÄ¹800Ò¤ÎÅ·Á³¥¬¥¹¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥óÌÖ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥¬¥¹ÈÎÇä¤ä¥¤¥ó¥Õ¥é¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÈ¯ÅÅ»ö¶È¤Þ¤Ç¼ê¹¤¯Å¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£
½õ¼ê¡¡¤Ø¤§¡¼¡¢º£¤ÏÌ±´Ö¤Î¾å¾ì´ë¶È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡¡»ñ¸»¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ã¤Æ»²Æþ¾ãÊÉ¤¬¹â¤½¤¦¤À¤·¡¢°ÂÄêÅª¤Ê¼ûÍ×¤ÇÌÙ¤«¤ê¤½¤¦¡£Åê»ñ¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤¡¡£
ºäËÜ¡¡»²Æþ¾ãÊÉ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï³Î¤«¡£»ñ¸»¤Î³«È¯¤Ë¤Ïµð³Û¤ÎÅê»ñ¤äµöÇ§²Ä¤¬É¬Í×¤À¤·¡¢³¤³°¤Î¸¢±×¤Ê¤éÀ¯¼£¤ä¼£°Â¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¤«¤é¤Í¡£¤¿¤À¡¢¼ûÍ×¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤«¤é°ÂÄêÅª¤ËÌÙ¤«¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¡£
½õ¼ê¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡ÀÐÌý¤âÅ·Á³¥¬¥¹¤â¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤«¤é»º¶ÈÍÑÅÓ¤Þ¤ÇÉ¬¿Ü¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
ºäËÜ¡¡¼Â¤Ï»ñ¸»²Á³Ê¤Ã¤ÆÊÑÆ°¤¬·ã¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»º¶È¸þ¤±¤Î¼ûÍ×¤¬·Êµ¤¤Ë¤«¤Ê¤êº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤«¤é¤Í¡£2020Ç¯¤Ë¤Ï¥³¥í¥Ê¤Ç¸¶Ìý¤Î¼ûÍ×¤¬·ã¸º¤·¡¢°ìÊý¤ÇÊÝ´É»ÜÀß¤ÏË°ÏÂ¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¸¶ÌýÀèÊª²Á³Ê¤¬¤Ê¤ó¤È¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
½õ¼ê¡¡¥¼¥í¤Ç¤¹¤é¤Ê¤¯¥Þ¥¤¥Ê¥¹!?¡¡
ºäËÜ¡¡¤µ¤¹¤¬¤Ë»Ë¾å½é¤Î½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡£¤¿¤À¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤ÎÉ÷Ä¬¤Ï²½ÀÐÇ³ÎÁ¤Ë¤È¤Ã¤ÆµÕÉ÷¤À¤·¡¢°Â¿´¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
½õ¼ê¡¡¤Ê¤éÅê»ñÀè¤È¤·¤Æ¤ÏÈùÌ¯¤«¤¡¡£
ºäËÜ¡¡¤â¤Á¤í¤óÆ±¼Ò¤âÂÐºö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ë¤è¡£Â¸µ¤Ï»ñ¸»´ØÏ¢¤Ç²Ô¤®¤Ê¤¬¤éCCS¤ä·ÏÅýÍÑÃßÅÅ½ê¤Ê¤É¤Î¿·ÎÎ°è¤Ë2200²¯±ßµ¬ÌÏ¤ÇÅê»ñ¤·¤Æ¡¢»ñ¸»²Á³Ê¤ÎÊÑÆ°¤ä»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Î½Ì¾®¤Ë¶¯¤¤ÂÎ¼Á¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤¬À®Ä¹ÀïÎ¬¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
½õ¼ê¡¡CCS¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ºäËÜ¡¡¹©¾ì¤Ê¤É¤Ç½Ð¤ëCO?¤ò½¸¤á¤Æ¡¢ÃÏÃæ¿¼¤¯¤ËÃùÎ±¤¹¤ëÃ¦ÃºÁÇ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£»ñ¸»²ñ¼Ò¤ÏÃÏÃæ¤¬ÆÀ°Õ¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î¶¯¤ß¤òÃ¦ÃºÁÇ¤Ë²£Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤ë¤È¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£º£¤Ï¤Þ¤À¼Â¾Ú¼Â¸³¥ì¥Ù¥ë¤À¤±¤É¤Í¡£
½õ¼ê¡¡¤¤¤í¤ó¤ÊÃ¦ÃºÁÇ¤ÎÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÃßÅÅ½ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡©
ºäËÜ¡¡¤¤¤ï¤ÐÅÅµ¤¤Î¥¿¥ó¥¯¤Ç¤¹¡£ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÏÈ¯ÅÅÎÌ¤¬Å·µ¤¤Ç¥Ö¥ì¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¤À¤«¤éÅÅµ¤¤¬Í¾¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ë¤¿¤á¤Æ¡¢Â¤ê¤Ê¤¤»þ´ÖÂÓ¤ËÊü½Ð¤·¤ÆÅÅµ¤¤Î¼ûµë¤ò¤Ê¤é¤¹»ÜÀß¤È¤·¤ÆÃßÅÅ½ê¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£È¯ÅÅ»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤¿ÅÅÎÏ²·Çä¤ê¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÅÚÂæ¤Ë¡¢ÃßÅÅ½ê¤ò»È¤Ã¤¿¼ûµëÄ´À°»Ô¾ì¤Ê¤É¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¼ý±×µ¡²ñ¤ò¹¤²¤ëÁÀ¤¤¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ç¤ËºòÇ¯8·î¤ËÀéÍÕ¤Ç·ÏÅýÍÑÃßÅÅ½ê¤ò²ÔÆ¯¤µ¤»¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦ÆÑ¾®ËÒ¤Ç¤âÂç·¿ÀßÈ÷¤ò·úÀß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½õ¼ê¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢»þÂå¤ËÂ¨¤·¤Æ»ö¶È¤ÎÃì¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
ºäËÜ¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡£Ã»´ü¤Ç¶ÈÀÓ¤¬µÞ¾å¾º¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÌÃÊÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢»²Æþ¾ãÊÉ¤Î¹â¤µ¤òÇØ·Ê¤È¤·¤¿²Ô¤°ÎÏ¤Î¶¯¤µ¤ä¿·ÎÎ°è¤Ø¤ÎÅê»ñ°ÕÍß¤ÏÌ¥ÎÏÅª¡£»þ´Ö¤òÊ¬»¶¤·¤Ê¤¬¤éÄ¹´ü¤Ç¥³¥Ä¥³¥ÄÅê»ñ¤¹¤ë¤È¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
º£½µ¤Î¼Â¸³·ë²Ì
»²Æþ¾ãÊÉ¤¬¹â¤¤¶È³¦¤Ç¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¿·¤·¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¹¥°õ¾Ý¤Ç¤¹¡ª
¡Ú¿ÞÉ½¡ÛÀÐÌý»ñ¸»³«¡Ê1662¡Ë³ô²Á¤ÎÃÍÆ°¤
¹½À®¡¿À¾ÅÄÅ¯Ïº¡¡»£±Æ¡¿ºç ÃÒÏ¯