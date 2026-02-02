17LIVE、『海物語』とのコラボレーションイベント開催 ランキング上位者には…
ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が1月31日より、『海物語』と2回目となるコラボレーションイベント『沖海6〜大人気パチンコシリーズスペシャルコラボ!!〜』を開催している。
『沖海6〜大人気パチンコシリーズスペシャルコラボ!!〜』
○『海物語』の限定デジタルプライズやグッズを贈呈
『沖海6〜大人気パチンコシリーズスペシャルコラボ!!〜』は、「17LIVE」ユーザーであれば、誰でも参加可能。イベント期間中は、『海物語』をモチーフにしたオリジナルコラボレーションギフト(有料)が用意され、オリジナルコラボレーションギフトの獲得数やポイントに応じて、一定の条件を達成したユーザーやランキング上位者には、『海物語』の限定デジタルプライズやグッズが贈呈される。
【編集部MEMO】
｢17LIVE(イチナナ)」は、日本最大級のライブ配信アプリ。すでにライブ配信を行っているライバーや、まだライブ配信を行ったことがない人に対して、ライブ配信を楽しんでもらいたいという思いのもと、日々さまざまなコラボレーション企画やイベントを開催している。
