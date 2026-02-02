期待の新戦力がついにベールを脱いだ。ソフトバンクの徐若熙投手（２５）が２日に、宮崎春季キャンプ（生目の杜運動公園）初となるブルペン入り。補強の目玉である台湾出身右腕は「６、７割」という力感で４５球を投じた。

きれいなフォームから繰り出されたボールは捕手・谷川原のミットに吸い込まれた。投じた球種は真っすぐのほかにスライダー、カーブ、チェンジアップ。小久保監督や城島ＣＢＯなど多くの球団関係者が見守る中でのブルペンだったが「特に緊張はしてない。自分は常にキャッチャーミットと、調整したいところに集中しているので」と堂々とした様子で振り返った。

この日のテーマは「ゾーンにどんどん入れること」と「リリースのコントロール」。右腕は初ブルペンの感触について「今のところはすごく手応えがいい」と充実感をにじませた。その一方で「ストライクゾーンの上下がちょっと広めだと感じた。台湾だったら多分、今日の高めと低めのボールはあまり（ストライクを）取らない気がする」と母国との違いも口にした。

３月に行われるＷＢＣでは台湾代表のエースとしての出場が有力。右腕は「実戦が近いので。全体的なバランスをもう少し上げないといけない」と大舞台に向けて先を見据えた。この日はＮＰＢ球を使用したが、今後はＷＢＣ球も使用していく方針。徐若熙は「もし選ばれるのであれば本当に全力でやっていきたい、国に貢献したい」と力強く意気込んだ。

今後はライブＢＰや紅白戦をしていく見通し。実戦機会で右腕がどのような姿を見せてくれるのか、鷹党の期待は膨らむばかりだ。