²³¶¹´Ö°Ê¹ßŽ¤ÈþÃË¤ÎÄêµÁ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡Ä"ÂèÏ»Å·Ëâ²¦¤Î²½¿È"¤È¤¦¤Ì¹û¤ì¤¿¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤Î°µÅÝÅªÈýÌÜ½¨Îï
¢£¸ÅÂå¡¦ÃæÀ¤¡¦¶áÀ¤¡¦¶áÂå¡½¡½ÊÑËÆ¤¹¤ë¡ÖÈþ¡×
ÍÆ»ÑÍÆËÆ¤ÎÈþ½¹¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢»þÂå¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐÍÆ»Ñ¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¸½Âå¤Î¡Ö°Õ¼±¹â¤¤·Ï¡×¤Î½÷À¤Ï¥â¥Ç¥ëÂÎ·¿¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Æ±ÃËÀ¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤ò»Ö¸þ¤¹¤ë¤±¤ì¤É¡¢ÅÚ¶ö¤Ê¤É¤Ë¸«¤ë¸Â¤ê¡¢ÆìÊ¸¤ÎÀÎ¤ÏÂ¿»º·Ï¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î½÷À¤¬Âº¤Ð¤ì¤¿¤è¤¦¤À¤·¡¢Ê¿°Âµ®Â²¤Ï¶ÚÆù¼Á¤ÊÁÇÂ®¤¤Æ°¤¤ò¹ó¤¯ÊÎ¤ó¤À¡£
ÍÆËÆ¤â¡¢ÆàÎÉ¡¦Ê¿°Â¤Î¸ÅÂå°ÊÍè¤·¤â¤Ö¤¯¤ì¤Î¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê¤·¤¿´é¤Ä¤¤¬¹¥¤Þ¤ì¤¿¡£¸÷¸»»á¤äºß¸¶¶ÈÊ¿¤Ï¡¢Ê¿°Â¤ÎÀÎ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤ÏÈþÃË»Ò¤À¤¬¡¢¤â¤·¸½ºß¤Ë¤¤¤¿¤éÈþÃË»Ò¤È¤ÏÉ¾²Á¤µ¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£È¿ÂÐ¤Ë¡¢¸½Âå¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤ä¥¹¥¿¡¼¤¬±ý»þ¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¡ÖÉÏÁê¡×¤È¤«¡Ö²¼¤¸¤â´é¡×¤À¤È¤«¡¢É¾È½¤Ï·è¤·¤ÆÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£
¶áÀ¤¡¦¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÉâÀ¤³¨Èþ¿Í¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊºÙÌÌ¤Î¤¦¤ê¤¶¤Í´é¤¬¹¥¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸½Âå¤ÎÈþÅª´¶³Ð¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£¤³¤ÎÊÑ²½¤Ï½ù¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ÃæÀ¤¤Ë¤¢¤¿¤ëÀï¹ñ»þÂå¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤É²áÅÏ´ü¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¿®Ä¹¤òÇÚ½Ð¤·¤¿ÈøÄ¥¤Î¿¥ÅÄ²È¤ÏÂå¡¹¡¢ºÙÌÌ¤¦¤ê¤¶¤Í´é¤Ç¡¢¡ÖÈþÃËÈþ½÷¡×¤¬°ìÂ²¤Î¿ÈÂÎÅªÆÃÄ§¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢ÈþÅª´¶³Ð¤â¶áÀ¤¤ÎË¨²ê¤È¤¤¤Ã¤Æ¤è¤¤¡£
½¨µÈ¤ÎÍÆËÆ¤Ï¿Í¼ïÊÐ¸«´Ý½Ð¤·¤Ë¤³¤²¼¤í¤·¤¿¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÀë¶µ»Õ¤¿¤Á¤â¡¢¿®Ä¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤à¤·¤í¤Û¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ë¥¤¥¹¡¦¥Õ¥í¥¤¥¹½ñ´Ê¡ØÌíÁÉ²ñ»ÎÆüËÜÄÌ¿®¡Ù¤Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÈøÄ¥¤Î²¦¤Ï¡¢Ç¯Îð¤Ï»°½½¼·ºÐ¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡¢Ä¹¿È±èÁé¶í¡¢É¦¾¯¤·¡£À¼¤Ï¿Ó¤À¹â¤¯¡¢Èó¾ï¤ËÉð´ì¤ò¹¥¤ßÁÆÌî¤Ê¤ê¡£ÀµµÁµÚ¤Ó»üÈá¤Î¶È¤ò³Ú¤·¤ß¡¢ÐþËý¤Ë¤·¤ÆÌ¾ÍÀ¤ò½Å¤ó¤º¡£·èÃÇ¤òÈë¤·¡¢Àï½Ñ¤Ë¹ª¤ß¤Ë¤·¤Æ¡¢ËØ¤ó¤Éµ¬Î§¤ËÉþ¤»¤º¡£Éô²¼¤Î¿Ê¸À¤Ë½¾¤¦¤³¤Èµ©¤Ê¤ê¡£ÆüËÜ¤Î²¦¸ô¤Ï¼½¤¯·ÚÊÎ¤·¡¢²¼Î½¤ËÂÐ¤¹¤ë¤¬Ç¡¤¯¡¢¸ª¤Î¾å¤è¤ê¤³¤ì¤Ë¸ì¤ë¡£Á±¤Íý²òÎÏ¤ÈÌÀâ¬¤Ê¤ëÈ½ÃÇÎÏ¤òÍ¤·¡¢¿ÀÊ©Â¶¤ÎÂ¾¶öÁü¤ò·Ú»ë¤·¡¢¶µÊª°ìÀÚ¤ÎËÎ¤ò¿®¤¼¤º¡£±§Ãè¤ËÂ¤¼ç¤Ê¤¯¡¢ÎîÉÔÌÇ¤Ê¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢»à¸å²¿Êª¤âÂ¸¤»¤¶¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤ËÀâ¤±¤ê¡×
¢£¥¤¥±¥á¥ó¤Î°ìÂ²¤À¤Ã¤¿¿¥ÅÄ²È
¿®Ä¹¤Î¾ÓÁü¤È¤·¤ÆºÇ¤âÍÌ¾¤Ê¤Î¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô¤ÎÄ¹¶½»û½êÂ¢¤Î°ìÉý¤À¤í¤¦¤«¡£Å·Àµ½½°ì¡Ê1583¡ËÇ¯¤Ë¿®Ä¹¤Î²È¿Ã¤Ç¤¢¤Ã¤¿Í¿¸ìµ×»°ÏºÀµ¾¡¤¬¡¢¼íÌî½¡½¨¡Êµ¨¿®¡Ë¤ËÉÁ¤«¤»¤Æ¡¢Æ±»û¤Ë´ó¿Ê¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ°ìÇ¯¤Û¤É¤Î°õ¾Ý¤¬Ç»¸ü¤Ê¤¦¤Á¤ËÉÁ¤«¤»¤¿¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢À¸Á°¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é¤½¤¦±ó¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£Çò¤¤¾®Âµ¤ËË¨²«¤Îêá¤ò¤Ä¤±¡¢¶ß¸µ¤Ë¤ÏÈì¿§¤Îë¡êÛ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤ªÞ¯Íî¤ÊÇÛ¿§¤Ç¤¢¤ë¡£
Èý´Ö¤Îáò¤¹¤¸¤¬¤ä¤ä¿À·Ð¼Á¤½¤¦¤Ê°õ¾Ý¤À¤¬¡¢¤½¤³¤¬¤Þ¤¿¥ê¥¢¥ë¤À¡£Í¿¸ìÀµ¾¡¤Ï¡¢º´µ×´Ö¿®À¹¤ËÍ¿ÎÏ¤·¤Æ¿®Ä¹¤Ë»Å¤¨¤¿Ãæµé¥¯¥é¥¹¤Î²È¿Ã¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¼¸¤é¤ì¤¿¤ê¡¢²Ä°¦¤¬¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤¿»×¤¤½Ð¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ³¨»Õ¤ËÅÁ¤¨¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£¤È¤â¤«¤¯¤â¤³¤Î¾ÓÁü¤«¤é¤Ï¡¢¿®Ä¹¤¬¡¢ºÙÌÌ¤Ç¡¢É¡¶Ú¤ÎÄÌ¤Ã¤¿¡¢À°¤Ã¤¿´éÎ©¤Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬±®¤¨¤ë¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¿À¸Í»ÔÎ©ÇîÊª´Û½êÂ¢¤ÎÂ«ÂÓ»Ñ¤Î¾ÓÁü¤ä¡¢¿®Ä¹¤Î»°²ó´÷¤ÎºÝ¤Ë½¨µÈ¤¬¼íÌî±ÊÆÁ¤ËÉÁ¤«¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡¢ÀõÇ¬¤Î¾®Âµ¤ËÃã¿§¤Îêá¤ò¤Ä¤±¤¿¾ÓÁü¡ÊµþÅÔ¡¦ÂçÆÁ»ûÂ¢¡Ë¤Ë¤â¡¢Æ±ÍÍ¤ÎÆÃÄ§¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤«¤é¡¢¤ª¤ª¤à¤Í¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ±ó¤¯¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¿®Ä¹¤ÎËå¡¦¤ª»Ô¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÊ¸½ñ¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¼òÍð¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Éã¤Î¿®½¨¤â¡¢¾ÓÁü²è¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¤ÏÃ¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤Ç¤¢¤ë¡£¶Ë¤áÉÕ¤¤Ï¿®Ä¹¤ÎÄï¤Î½¨¹§¤Ç¡¢¡Ø¿®Ä¹¸øµ¡Ù¤Ç¡¢¡ÖÎð½½¸Þ¡¢Ï»¤Ë¤·¤Æ¡¢¸æÉæ¤ÏÇòÊ´¤ÎÇ¡¤¯¡¢¤¿¤ó¤¯¤ï¤ó¤Î¤¯¤Á¤Ó¤ë¡¢½ÀÏÂ¤Ê¤¹¤¬¤¿¡¢ÍÆ´éÈþÎï¡¢¿Í¤Ë¤¹¤°¤ì¤Æ¤¤¤Ä¤¯¤·¤¤È¤â¡¢Ãæ¡¹¤¿¤È¤Ø¤Ë¤âµÚ¤ÓÆñ¤¸æÊýÍÍ¤Ê¤ê¡×¡½¡½¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢È©¤Ï¤ª¤·¤í¤¤¤òÅÉ¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÇò¤¯¡¢¿°¤Ï²Ö¤Ó¤é¤Î¤è¤¦¤Ë²ÄÎù¤Ç¡¢Í¥¤·µ¤¤Ê¤ª»Ñ¤Ç¡¢´éÎ©¤Á¤âÈþÎï¡¢¤½¤Îµ¤ÉÊ¤ÏÓÈ¤¨¤è¤¦¤â¤Ê¤¯¡¢ÅÓÅ²¤â¤Ê¤¯Èþ¤·¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¢¡¢¿¥ÅÄ²È¤Ï¡¢¥¤¥±¥á¥ó¤Î°ìÂ²¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£
¤³¤Î¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤¬¡¢¿®Ä¹¤Î¿Í³Ê·ÁÀ®¤Ë¤âÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¢£¥Ö¥µ¥¤¥¯¤Ï¡ÖÁ°À¤¤Îºá¡×¤È¤µ¤ì¤¿
¤³¤Î»þÂå¡¢Èþ¤·¤¤ÍÆËÆ¤Ï¡¢Ê©¤Î²Ã¸î¤â¤·¤¯¤Ï²¸Ãþ¤Ë°ø¤ë¤â¤Î¡½¡½¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬°ìÈÌ¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¥¤¥±¥á¥ó¡¦¥¤¥±½÷¤Ï¡¢¡ÖÁ°À¤¤ËÎÉ¤¤¹Ô¤¤¤ò¤·¤¿·ë²Ì¡×¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¡¢¤½¤ÎÈ¿ÂÐ¤ËÉÔºÙ¹©¤äÉÔ¼«Í³¤Ê¿ÈÂÎ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤¤¤¿¼Ô¤Ï¡¢Á°À¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ²¿¤«¥È¥ó¥Ç¥â¤Ê¤¤ºá¤òÈÈ¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡Ä¡Ä¤ÈÊÎ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦»Ä¹ó¤Ê¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤ÆÉÔºÙ¹©¤Ê¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¤½¤Îºá¶È¤ò½þ¤¦¤¿¤á¤Ë»û¤ËÆþ¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¿É¤¤»Å»ö¤Ë½¢¤«¤»¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¡£ÌÜ¤ÎÉÔ¼«Í³¤Ê¤Ò¤È¤¬¡¢ÈüÇÊË¡»Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¤½¤Î°ìÎã¤Ç¡¢¤½¤â¤½¤âÌÕÌÜ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡ÖÁ°À¤¤Îºá¡×¤È·è¤á¤Ä¤±¤é¤ì¡¢ÊüÏ²¤·¤Ê¤¬¤éÈá¤·¤¯¡õÈþ¤·¤¤Êª¸ì¤ò¤«¤¿¤ë¤³¤È¤Ç½°À¸¤Ë¿Ô¤¯¤·¡¢¡Ö¤»¤á¤ÆÍèÀ¤¤Ï·Ã¤Þ¤ì¤¿ÍÆ»ÑÍÆËÆ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤è¡×¤È¡¢´ê¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¹ó¤¤ÏÃ¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤¬ÃæÀ¤¿Í¤Î´¶³Ð¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£¼Â¤ÏÊ©¶µ¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¿®Ä¹
¿®Ä¹¤¬¡¢¼«¤é¤ò¡ÖÂèÏ»Å·Ëâ²¦¤Î²½¿È¡×¤È¤Þ¤Ç¤¦¤Ì¹û¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¼«¤é¤ÎÈþËÆ¡¢¤½¤ì¤âÊ©¤Î²Ã¸î¤Ë¤è¤ëÈþ¤È¤¤¤¦¼«¿®¤¬¤¢¤ì¤Ð¤³¤½¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©
Èæ±Ã»³¤ò¾ÆÆ¤¤·¤¿¤ê¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µ¤ÎÀë¶µ»Õ¤òÍ¥¶ø¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢¿®Ä¹¤È¤¤¤¦¤ÈÈ¿Ê©¶µ¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¿®Ä¹¤¬·ù¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½¡¶µÅª¸¢°Ò¤Ë¤«¤³¤Ä¤±¤Æ±£Á³¤¿¤ëÀªÎÏ¤òÌ¢±ä¤é¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿Åö»þ¤ÎÊ©¶µ³¦¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ê©¶µ¤Î¶µ¤¨¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ¤Ê¤¤¡£
¤¤¤ä¤à¤·¤í¡¢¼«Ê¬¤³¤½¡¢Ê©¤Î²Ã¸î¤ò¼õ¤±¤Æ¤³¤ÎÀ¤¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢Ê©¶µ¤ÎÀµÆ»¤òÃÎ¤ë¼Ô¡½¡½¤¯¤é¤¤¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥·¤µ¤¨¤¢¤ë¡£Èà¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¤Î¤Ã¤È¤Ã¤Æ·ú¤Æ¤é¤ì¤¿Áí¸«»û¤Î¹½Â¤¤Ë¤Ï¡¢Â¿Ê¬¤Ë¡ÖÊ©¶µÅªÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤è¤¦¡×¤È¤¹¤ë»×Ç°¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¤·¡¢¤½¤â¤½¤âÊ©¶µ¤ò·ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤é¡¢ËÜÇ½»û¤ò½É¼Ë¤È¤·¤¿¤ê¤Ï¤¹¤ë¤Þ¤¤¡£
ËÝ¤Ã¤Æ¡¢Åö»þÁÎÀÒ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤ÉÂ¿¤¯¤Î¼Ô¤¬¡¢Á°À¤¤Î°±ï¤ò½þ¤¦¤¿¤á¤ËÊ©Æ»¤ËÆþ¤Ã¤¿¼Ô¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡ÖÉÔºÙ¹©¤Ê¥ä¥Ä¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¿®Ä¹¤¬»Ä¹ó¤Ê¤Þ¤Ç¤ËÈà¤é¤òÇ÷³²¤·¤¿¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î°ìÃ¼¤¬¡¢³À´Ö¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¿®Ä¹ÂÐÊ©¶µÀªÎÏ¤Ï¡¢¡ÖÈþËÆ¤ÎS¤È½¹²ø¤ÊM¡×¤È¤¤¤¦¡¢¼Â¤Ë²ò¤ê¤ä¤¹¤¤»ë³ÐÅª¹½Â¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢Å¨ÂÐ´Ø·¸¤ò¶Ñ¹Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤È¤³¤í¤Ç¡¢¿®Ä¹¤ÈÆ±»þÂå¡¢¿®Ä¹¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¡ÖÂç¤¤¤Ê¤ë¼«¿®¡×¤ò¤â¤Ã¤ÆÍ¦Ìö¤·¤¿Éð¾¤¬¤¤¤ë¡£°Õ³°¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢½Ù²Ï¡¢±ó¹¾¡¢»°²Ï¤ò¼£¤á¡¢Å·²¼¤ò±®¤Ã¤¿¡Ö³¤Æ»°ì¤ÎµÝ¼è¤ê¡×º£ÀîµÁ¸µ¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£º£ÀîµÁ¸µ¤ÏËÜÅö¤Ë¥Ö¥µ¥¤¥¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
²³¶¹´Ö¤Î¹çÀï¤ÇÊòµ¤¤Ê¤¯¿®Ä¹¤Ë¼ó¤ò¼è¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¥À¥áÉð¾¤Îßà°õ¤ò²¡¤µ¤ì¡¢¡ÖÃ»Â¤ÇÇÏ¤Ë¾è¤ì¤Ê¤¤¤«¤éÍÁ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤«¡ÖÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤«¡Ö¤ªÇòÊ´¤ä¤ª»õ¹õ¤ò¤Ä¤±¤ÆÆð¼å¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¡¢¤³¤È¤µ¤é½¹ÃË¤Î¤è¤¦¤ÊÉ¾È½¤òÎ©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëº£ÀîµÁ¸µ¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¹¾¸ÍÃæ´ü¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿»ËÎÁ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¿¿¤Î»Ñ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¤¤¤¤¤¬¤¿¤¤¡£
ÍÁ¤Ï¹âµ®¤Ê¾è¤êÊª¤Ç¡¢ÂçÌ¾¤Ë¤ÏÄÌ¾ï»ÈÍÑ¤¬µö¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£Àî²È¤ÏÂÍø¾·³²È¤Ë¼¡¤°²ÈÊÁ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤½¤ì¤òµö¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸¢°Ò¤ò¸Ø¼¨¤¹¤ë¤¿¤á¤ËµÁ¸µ¤ÏÍÁ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÇÏ¤Ë¾è¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂ¤¬Ã»¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢ÌµÇ½¤ÊÉð¾¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¼åÆù¶¯¿©¤ÎÀï¹ñ»þÂå¤Ë¡¢Å·²¼¤òÁÀ¤Ã¤ÆÅÔ¤Ê¤ÉÌÜ»Ø¤»¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡£¼ÂºÝ¤ËµÁ¸µ¤Ï¡¢°ÛÊì·»¤È¤ÎßõÎõ¤Ê²ÈÆÄÁè¤¤¤Ë¤·¤¿¤¿¤«¾¡Íø¤·¤Æ¡¢º£Àî»á¤ÎÅö¼ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÆ¼å°ìÊý¤Î¡¢¤ª¸ø²È¤µ¤óÅª¿ÍÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£
Èý¤òÈ´¤¡¢¤ªÇòÊ´¤ò¤Ä¤±¡¢¸ý¹È¤ò¤·¡¢¤ª»õ¹õ¤ò¤Û¤É¤³¤¹ÃËÀ²½¾Ñ¤Ï¡¢¸½Âå¿Í¤Î´ã¤Ë¤Ï´ñ°Û¤Ë±Ç¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Åö»þ¤Î¥»¥ì¥Ö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¹Ô¤ÆÏ¤¤¤¿¿ÈÓÏ¤ß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤êµÁ¸µ¤Ï¡¢¥Î¡¼¥Ö¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¤¿¤·¤Ê¤ß¤òÍ¤·¤¿¡¢¸ÅÂå¡ÁÃæÀ¤Åª¤ÊÈþÃË¤Ç¡¢¤½¤ÎÂç¤¤¤Ê¤ë¼«¿®¤Ë°ø¤Ã¤Æ¡¢Å·²¼¤ò¼êÃæ¤Î¤ª¤µ¤á¤ó¤È»Ö¸þ¤·¤¿¡½¡½¤È¹Í¤¨¤ëÊý¤¬¡¢Èà¤Î¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¼«Á³¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¼Â¤Ï¡Ö²³¶¹´Ö¤ÎÀï¤¤¡×¤Ï¡¢¸ÅÂåÃæÀ¤Åª¤ÊÈþ°Õ¼±¡ÊµÁ¸µ¡Ë¤È¡¢¶áÀ¤¶áÂåÅª¤ÊÈþ°Õ¼±¡Ê¿®Ä¹¡Ë¤È¤Î¡¢Ã¼¶Àï¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ì°Ê¹ß¡¢¿®Ä¹·ÏÅý¤Î´éÎ©¤Á¤¬ÈþÃË¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤¦¤¤¤¦´ã¤Ç¸«¤ë¤È¡¢¶áÀ¤¤Î»ËÎÁ¤Ç¼ì¹¹¤Ë¡Ö¿¥ÅÄ°ìÂ²ÈþËÆÀâ¡×¤¬½ñ¤¤¿¤Æ¤é¤ì¡¢¡Öº£ÀîµÁ¸µÉÔºÙ¹©Àâ¡×¤¬¹¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤â¡¢Ç¼ÆÀ¤¬¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
----------
üâ»³ ½¡Åì¡Ê¤¿¤«¤ä¤Þ¡¦¤à¤Í¤Ï¤ë¡Ë
¶áÀ¤»Ë¸¦µæ²È¡¢Í¿¦¸Î¼Â²È
Îò»Ë¹Í¾Ú²È¡¢¥ï¥¤¥ó¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¢Í¿¦ÅÀÁ°¡ÊÃæÀ¤É÷ÃãÎé¡Ë²È¸µ¡£ÉÔ¾Ó°Ã¡¡üâ»³¼°Éô¸»½¡Åì¡£1973Ç¯¡¢·²ÇÏ¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³ØÀèÃ¼²Ê³Øµ»½Ñ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¶¨ÎÏ¸¦µæ°÷¡¢Âçºå»Ô¥ï¥¤¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¸ÜÌä¡¢¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³ØÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡ÊÆüËÜÉþ¾þ»Ë¡Ë¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤ë¡£ÀìÌç¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ëÀï¹ñÂçÌ¾²È´Ø·¸¼Ô¤Î»öÀ×¸¦µæ¡¢ÉòÆº¼òÅÁÍè»Ë¡¢Í¿¦¸Î¼Â¡¢·ÏÉè¡¢¹¾¸ÍÊ¸·Ý¡¢¿©Ê¸²½¡¢ÍÅ²ø¡£
----------
¡Ê¶áÀ¤»Ë¸¦µæ²È¡¢Í¿¦¸Î¼Â²È üâ»³ ½¡Åì¡Ë