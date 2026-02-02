セブン、冬の身体を温める「スープごはん」キムチチゲと豆乳担々の新作2種登場
【モデルプレス＝2026/02/02】セブン‐イレブン・ジャパンでは、人気の「スープごはん」シリーズの新商品として「コクと旨味のキムチチゲ スープごはん」と「あったかスープの豆乳担々ごはん」の2種を、2026年2月3日より順次発売する。
寒い季節に身体を温めながら、心もお腹も満たしてくれる「スープごはん」シリーズ。新商品として「キムチチゲ」「豆乳担々」などの女性にも人気の高いメニューを、ヘルシーさに配慮しつつも満足感を得られる本格派の味わいに仕上げた。
・コクと旨味のキムチチゲ スープごはん
キムチ特有の酸味と辛みを活かし、奥行きのあるコク深いスープに仕立てた一品。豚肉や野菜の旨味が溶け込んだスープは、辛さの中にまろやかさが共存しており、ごはんとの相性も抜群である。身体の芯から温まる、食べ応えのある本格チゲに仕上がっている。
・あったかスープの豆乳担々ごはん
まろやかな豆乳をベースに、香ばしいごまの風味と肉みそのコク、程よい辛みを重ねた担々仕立てのスープごはん。豆乳が辛みをやさしく包み込むため、マイルドで後引く味わいを楽しめる。ヘルシーな印象ながら、重層的な旨味によってしっかりとした満足感を得られる。（modelpress編集部）
価格：430円（税込464.40円）
発売日：2月3日（火）〜順次
販売エリア：全国（沖縄県除く）
