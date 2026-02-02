浦田直也、伊藤千晃のライブ参戦 再会ショットに反響「今でも仲良いの尊い」「また一緒に歌って欲しい」
【モデルプレス＝2026/02/02】元AAAでソロ歌手の浦田直也が2月1日、自身のInstagramを更新。元メンバーとの再会を報告し、反響を呼んでいる。
【写真】浦田直也、元AAAメンバーのライブ参戦
この日、浦田は「お誕生日おめでとう バースデーライブに急遽行かせていただきました ありがとう」とつづり、2月1日に東京・晴れたら空に豆まいてにて開催されたモデルでアーティストの伊藤千晃のライブ「Chiaki Ito Birthday Live 2026 - A Song For C -」に訪れた際の2ショットを公開。浦田はペンライトを持って参戦するなど同公演を満喫する姿を披露している。またライブでは一緒に歌ったことからストーリーズにて「そりゃ、一緒に歌いたいって言ってもらえたら嬉しいし、断る理由なんてないよ！しかし、本当に30分前に無茶ぶりしてくるのはやめて笑」とつづっている。
この投稿には「平成が蘇る」「今でも仲良いの尊い」「また一緒に歌って欲しい」「美男美女」「ずっとビジュが全盛期」「夢みたい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部
【Not Sponsored 記事】
◆浦田直也、伊藤千晃のライブ満喫
◆浦田直也の投稿に反響
