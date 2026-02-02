なえなの、金髪好き公言で共演者からアプローチ？「金髪じゃないと絶対無理」
【モデルプレス＝2026/02/02】次世代のスター美容師を発掘するオーディション番組『恋髪オーディション2025』（ABEMAにて2月より放送）の囲み取材がこのほど、都内で行われ、番組MCの櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）、なえなの、本田紗来、レギュラーゲストのリリー（見取り図）が出席。好きな異性の髪型を明かした。
【写真】25歳インフルエンサーにアタック宣言した人気芸人
“恋髪見届け人”として同番組に出演する櫻井、なえなの、本田。これまでの人生で髪にまつわる思い出深いエピソードを求められると、なえなのは「本当にほんのちょっとの期間なんですけど“美容師になりたい”って高校生の時に思っていて、でも私の高校は校則が厳しくて前髪がオン眉じゃないと絶対ダメっていう学校だったから、クラスの仲良い友だち全員の前髪を（なえなのが）切っていて、みんなをオン眉にしていました。みんなをアバンギャルディさんみたいにしていました（笑）」と懐かしんだ。
さらに、相手の髪がきっかけで恋心が動いた経験はあるか尋ねられると、本田は「姉の望結がずっと髪を染めてなかったのに、役柄で金髪にした時とか、姉の真凜が『ONE PIECE』のフィギュアスケート版でアイスショー（『ワンピース・オン・アイス』）をしたことがあるんですけど、その時にビビちゃんの水色のウィッグをしていて、2人ともキュンとしました。水色がすごく似合っていて。あんまり似合う人っていないから、姉妹ながらにすごく見惚れていました」と打ち明けた。
一方「私は金髪しか愛せなくて」と告白したなえなの。すると、金髪のリリーが「金髪好きなの？」と目を輝かせ、なえなのは「金髪が大好きです！でもリリーさんは…シミ取りをしたら」とコメント。シミ取りに通っているというリリーは「シミ取りが終わったらアタックしよう」と笑った。加えて、なえなのは「金髪じゃないと絶対無理だから、そもそもそ金髪以外の髪色の方をかっこいいって思うことがないです」と明かす。そうなった理由については「わからないんですよね。本能的なものだと思うんですけど、理由は特にないです。発光していて、誰よりも輝いて見えますね」と語った。
さらに、異性の好きな髪型を聞かれると「センター分けをしていて、（センターから）2本出ているのが好き。その2本がセクシー」といい、試しにリリーが前髪を2本束にすると「全然違う、やだー！太―い！」と悲鳴を上げた。
同番組は、“次世代のスター美容師”を決めるオーディションプロジェクトで、美容師たちは得意なスタイルで、「女性史上最高のベストヘア」を創り出し、女性の恋を、 髪から輝かせる。オーディション最終結果は、来春開催予定の『東京ガールズコレクション』のステージ上で発表。優勝者には賞金300万円や、番組出演者とのSNS企画などの副賞が贈られる。（modelpress編集部）
