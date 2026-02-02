＝LOVE高松瞳「暗髪になりました」雰囲気ガラリの新ヘア披露「透明感がすごい」「メロすぎる」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/02/02】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・＝LOVE（イコールラブ）の高松瞳（※「高」は正式には「はしごだか」）が2月1日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】25歳イコラブメンバー「可愛すぎて声出た」印象ガラリな暗髪イメチェン
高松は「暗髪になりました」とつづり、写真を投稿。「ずっと明るめの茶髪だったのでお久しぶりの落ち着いた髪色です」「少しだけカットもしたよ」とイメージチェンジしたことを明かし、「新しいスタイルも沢山楽しみますっ！」としている。
また、X（旧Twitter）でも自撮りを投稿し、「最近のわたくしですが、髪色を暗くしましたの！！！で、長さはすこーしだけ短くなりました」と説明。「いかがでしょう！」とファンへ呼びかけた。
この投稿に、ファンからは「雰囲気変わる」「透明感がすごい」「似合う」「暗髪で流し前髪なの大人っぽい」「メロすぎる」「めちゃくちゃ新鮮」「可愛すぎて声出た」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】25歳イコラブメンバー「可愛すぎて声出た」印象ガラリな暗髪イメチェン
◆高松瞳「暗髪になりました」新ヘア披露
高松は「暗髪になりました」とつづり、写真を投稿。「ずっと明るめの茶髪だったのでお久しぶりの落ち着いた髪色です」「少しだけカットもしたよ」とイメージチェンジしたことを明かし、「新しいスタイルも沢山楽しみますっ！」としている。
◆高松瞳の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「雰囲気変わる」「透明感がすごい」「似合う」「暗髪で流し前髪なの大人っぽい」「メロすぎる」「めちゃくちゃ新鮮」「可愛すぎて声出た」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】