【あみあみ秋葉原：30MS プラモデル商品 抽選販売】 抽選期間：2月2日12時～2月8日23時59分 当選発表：2月11日12時～ 指定販売日時：2月14日11時～20時

あみあみ秋葉原ラジオ会館店は、2月14日に発売予定のプラモデル「30MS オプションパーツセット25(ターボコスチュームγ)[カラーC]」と「30MS オプションパーツセット26(クライムユニット)[カラーC]」の抽選販売を実施している。応募期間は2月8日23時59分まで。当選発表は2月11日12時より行なわれる。

今回「あみあみ秋葉原ラジオ会館店」に入荷予定分を抽選で販売することを告知。本日2月2日より申込を開始しており、当選後は期間内に「チケット（購入整理券）」を取得してから店舗にて購入することができる。

「30MS オプションパーツセット25(ターボコスチュームγ)[カラーC]」

「30MS オプションパーツセット26(クライムユニット)[カラーC]」

