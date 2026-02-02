あみあみ秋葉原にて「30MS オプションパーツセット ターボコスチュームγ/クライムユニット」の抽選販売実施！
あみあみ秋葉原ラジオ会館店は、2月14日に発売予定のプラモデル「30MS オプションパーツセット25(ターボコスチュームγ)[カラーC]」と「30MS オプションパーツセット26(クライムユニット)[カラーC]」の抽選販売を実施している。応募期間は2月8日23時59分まで。当選発表は2月11日12時より行なわれる。
今回「あみあみ秋葉原ラジオ会館店」に入荷予定分を抽選で販売することを告知。本日2月2日より申込を開始しており、当選後は期間内に「チケット（購入整理券）」を取得してから店舗にて購入することができる。
「30MS オプションパーツセット25(ターボコスチュームγ)[カラーC]」
□あみあみ秋葉原店「30MS オプションパーツセット25(ターボコスチュームγ)[カラーC]」抽選販売のページ
「30MS オプションパーツセット26(クライムユニット)[カラーC]」
□あみあみ秋葉原店「30MS オプションパーツセット26(クライムユニット)[カラーC]」抽選販売のページ
(C)BANDAI SPIRITS 2021