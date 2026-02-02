春闘を前に、山形県内の労働団体や経済界、行政それぞれの代表者が賃上げに向けた課題について意見を交わす地方版政労使会議が、2日、山形市で開かれました。



県内における賃金引上げの機運を高めようと開かれた2日の会議には、山形労働局などの行政機関、銀行、経営者団体、労働団体の代表者らおよそ20人が出席しました。会議では冒頭、吉村知事が「県内経済の好循環のためには、物価上昇を超える賃金上昇に社会全体で取り組むことが必要だ」とあいさつしました。

議事では、東北経済産業局が「企業は労働力確保のため賃上げが求められる一方で、賃上げの原資を作るための価格転嫁については、転嫁できる企業とできない企業とで二極化している」と説明しました。



山形労働局 島田博和局長「賃上げの原資の確保が難しい。なかなか価格転嫁が進んでいない。どういった支援策が考えられるか行政機関、県も含めてやっていく必要がある」



会議では、賃上げ実現に向けた方策として「単発ではない継続的な中小企業への支援を増やしてほしい」「サプライチェーン全体での価格転嫁が進む仕組みづくりが必要」といった意見が出されました。