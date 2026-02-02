普段使いならスムーズなハイブリッド

1.2L 3気筒ハイブリッドを積む、ルノー・オーストラル。少々複雑なATを実装し、発進は81psの駆動用モーターが担う。20km/hへ届く頃にエンジンが加勢を始めるものの、鋭いダッシュ力には至らない。0-100km/h加速は、8.4秒がうたわれる。

エンジン側の5速ATにはトルクコンバーターがなく、スターター・ジェネレーター（ISG）が回転数を調整しながらギアをかませるため、変速はややのんびり。次のギアへ切り替わるまでの0.5秒ほどは、駆動用モーターがつなぐ。



ルノー・オーストラル 1.2 E-テック・アイコニック・エスプリアルピーヌ（英国仕様）

結果的にフル加速時には、変速の度に勢いが大きく変化することになる。100km/h以上では特に。それでも、日常的な条件ならとてもスムーズ。駆動用モーターはギャップを埋めるのに充分なパワーがあり、シームレスに速度は高まる。

3気筒ターボエンジンは、回転も滑らか。1.7kWhの駆動用バッテリーを充電するため、不意に始動することはあるが。ノイズが目立つのは、全力を求めた時くらいだ。電気だけで走れる距離は、通常のハイブリッドとしては長めといえる。

調整できる回生ブレーキ 軽快なコーナリング

バッテリーEVではないが、ステアリングホイールの裏には回生ブレーキ用のパドルが備わる。変化は小さいものの、効きを調整できるのはうれしい。ブレーキペダルの踏み心地は柔らかめで、制動力の立ち上がりは若干唐突ながら、すぐに慣れる範囲だろう。

癖のあった後輪操舵システムは、2026年仕様ではお別れ。同時に、リアサスペンションは従来的なトーションビーム式になったものの、操縦性は明らかに改善した。



ルノー・オーストラル 1.2 E-テック・アイコニック・エスプリアルピーヌ（英国仕様）

ステアリングの反応は漸進的で予想しやすく、ファミリーSUVとして回頭性も好ましい。カーブで負荷が高まると、安心感を増すように操舵感が重くなり、フロントタイヤの情報を僅かに感じ取れる。ボディロールも小さい。

タイヤの幅は235あり、グリップ力も優秀。前輪駆動のSUVだから、運転が楽しいとまではいえないものの、連続するカーブを軽快に駆け抜けられる。

落ち着きに欠ける乗り心地 燃費は良好

やや落ち着きに欠ける乗り心地は、更に磨ける部分。エントリーグレードでも19インチと、大径なホイールが足を引っ張っている。走行時の車内は、充分に静かなのだが。

制限速度警告や車線維持支援など、運転支援システムの機能を登録し、オン／オフを選べるボタンは便利。アダプティブ・クルーズコントロールは、もう少し滑らかに速度調整して欲しいところ。通常のクルーズコントロールには切り替えられない。



ルノー・オーストラル 1.2 E-テック・アイコニック・エスプリアルピーヌ（英国仕様）

オーストラルを約1週間走らせた平均燃費は、約18.0km/L。日産キャシュカイ（旧デュアリス）と同等の効率を得ている。高速域で燃費が伸びやすいのは、強みになる。

英国価格は、廉価グレードのテクノで3万4695ポンド （約722万円）から。お高めの設定だが、充実した装備を考えると納得できる。ほぼオプションが埋まる、試乗車のアイコニック・エスプリアルピーヌは、3万8695ポンド （約805万円）へ上昇する。

求められる条件を巧みに満たす

このクラスのSUVは、乗りやすいサイズで支持層は広いものの、コスト要件が大きく、求められる条件を巧みに満たすことが難しい様子。しかし、アップデート後のオーストラルは、かなり高水準でまとめられている。

ハイブリッドは常用域で滑らかで、燃費は優秀。車内空間は広い側にあり、内装には高級感が漂い、インフォテインメント・システムの操作性も良い。乗り心地は硬めだが、操縦性も好ましい。価格価値にも優れる。



ルノー・オーストラル 1.2 E-テック・アイコニック・エスプリアルピーヌ（英国仕様）

競合を抑える、競争力を得たといっていい。今後、販売数を伸ばす可能性はあるだろう。

◯：滑らかで燃費の良いハイブリッド 扱いやすいグーグル・ベースのインフォテインメント・システム 運転の邪魔にならない運転支援システム

△：安価なマイルド・ハイブリッド版が英国では売られていない 硬い乗り心地

ルノー・オーストラル 1.2 E-テック・アイコニック・エスプリアルピーヌ（英国仕様）のスペック

英国価格：3万8695ポンド （約805万円）

全長：4533mm

全幅：1830mm

全高：1618mm

最高速度：180km/h

0-100km/h加速：8.4秒

燃費：20.9km/L

CO2排出量：108g/km

車両重量：1538kg

パワートレイン：直列3気筒1199cc ターボチャージャー＋電気モーター＋ISG

使用燃料：ガソリン

駆動用バッテリー：1.7kWh

最高出力：198ps（システム総合）

最大トルク：−kg-m

ギアボックス：5速オートマティック（エンジン）＋2速オートマティック（モーター）／前輪駆動



