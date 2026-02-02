デュアリスとプラットフォーム共有

4 E-テックと5 E-テック、2台のバッテリーEVで上昇基調にあるルノー。だが、エンジンモデルも軽視はしていない。2023年には、日産キャシュカイ（旧デュアリス）やフォルクスワーゲン・ティグアンの競合となる、オーストラルを投入している。

ところが、自然さに欠ける操縦性が影響してか、売れ行きは芳しくなかった。しかし、2026年仕様としてアップデート。確かな好転が狙われている。



ルノー・オーストラル 1.2 E-テック・アイコニック・エスプリアルピーヌ（英国仕様）

オーストラルのプラットフォームは、キャシュカイと共有するが、ボディやインテリアなどから受ける印象は別物。ハイブリッド・パワートレインも、大きく異なる。

スタイリングは、全体的な印象はそのままに、フロントマスクを一新。コの字ではなく横に長いスリムなヘッドライトと、くの字状のデイライトを得ている。ルノーのロゴを反復させたパターンの、グリルも新しい。

エンジンに5速AT、駆動用モーターに2速AT

全長4533mm、全幅1830mmのボディを引っ張るのは、1.2L 3気筒ガソリンターボエンジンと、駆動用モーター。アップデートで駆動用バッテリーは容量が増え、エアコンで最適な温度が保たれるようになっている。サスペンションも、ダンパーが新しい。

フランス本土などには、マイルド・ハイブリッドも提供されているが、英国に届けられるのはフル・ハイブリッド。選択肢が多い方が、ユーザーは喜ぶと思うのだが。



ルノー・オーストラル 1.2 E-テック・アイコニック・エスプリアルピーヌ（英国仕様）

基本的な内容は、ルノーの「E-テック」ハイブリッドとして共通。だがエンジンには、従来より1段多い5速ATが組まれ、駆動用モーターには2速ATが組まれる。両者で2基は共有されており、合計15速という複雑な構成を得ているのが特徴だ。

改良前の上級グレードには後輪操舵システムが備わり、小回りの良さが自慢といえたが、自然な操縦性とはいえなかった。その声へ応えるように、今回の改良では省略。同時に、リアサスペンションはマルチリンクからトーションビームへ変更された。

華やかでハイテク感漂うインテリア

インテリアは、キャシュカイより華やかで、ハイテク感漂うデザイン。それでいて、ダッシュボードには実際に押せる物理スイッチも多く残り、エアコンは簡単に操作できる。ステアリングホイールのリムにも、物理スイッチが並び好ましい。

センターコンソールは、グラブハンドルがある大胆な造形ながら、駆動用バッテリーがその下に隠れており、小物入れは小さい。カップホルダーにペットボトルを置くには、スマートフォン用トレイをスライドすることになり、小物入れを塞いでしまう。



ルノー・オーストラル 1.2 E-テック・アイコニック・エスプリアルピーヌ（英国仕様）

内装の素材は、概ね上質。フロントシートは、座面の角度を変えられないものの、マッサージ機能が内蔵され座り心地は良い。

ステアリングコラムには、シフトセレクターとワイパーだけでなく、ラジオなどメディア用のレバーが並ぶ。慣れるまでは、違うレバーへ触れてしまうことがあった。ダッシュボード側に、ボリュームのノブは欲しいところ。

操作しやすいグーグル・ベースのタッチモニター

後席側はスライドでき、キャシュカイより広め。身長が180cmある筆者の場合、前後長には余裕があったものの、頭上空間は限られた。パノラミック・ガラスルーフは開放感を高めているが、天井を僅かに下げていることも影響している。

荷室容量は527Lで、後席を前方へずらせば拡大できる。背もたれを倒しても完全にはフラットにならないものの、テールゲート側にはその操作ハンドルがあり便利。ハーマン・カードン社製オーディオを組むと、荷室の床面がサブウーファーで埋まってしまう。



ルノー・オーストラル 1.2 E-テック・アイコニック・エスプリアルピーヌ（英国仕様）

タッチモニターのシステムは、グーグル・アンドロイドがベース。メニュー構造は論理的で理解しやすく、反応は素早い。12.0インチと大きく、目的のアイコンへ触れやすい。

カーナビは、グーグル・マップ。アカウントにログインすれば、スマートフォンと同じ登録ポイントを表示できる。また、アンドロイド・オートだけでなく、アップル・カープレイにも無線で対応する。

