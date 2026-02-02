白血病を公表し、抗がん剤治療に取り組んでいるタレントのネイボールさんが24日、自身のブログを更新。

病と闘う心境について綴りました。



【写真を見る】【 白血病 】ネイボールさん 「白血病と診断されて、ちょうど2年前の今日」「『入院した日』です」「頭が追いつかなくて、不安と怖さでいっぱいでした」 想いつづる





ネイボールさんは「白血病と診断されて、ちょうど2年前の今日。」「人生で忘れられない『入院した日』です。」と、投稿。



続けて「突然の診断、突然の入院。頭が追いつかなくて、不安と怖さでいっぱいでした。」と、振り返りました。



そして「『これからどうなるんだろう』そんなことばかり考えていたのを、今でもはっきり覚えています。」と、記しました。







ネイボールさんは「あれから2年。治療を続けながら、仕事に復帰して、そして今は妻、娘と一緒に笑って過ごせる毎日があります」と、投稿。





続けて「正直、順調なことばかりじゃないし、今でも不安になる日はあります。」「でも、あの日からここまで来られた自分を、今日は少しだけ褒めたいなと思います。」と、その思いを綴っています。



