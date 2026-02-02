「ももいろクローバーＺ」の高城れにさんが、自身のインスタグラムを更新。タイ旅行での笑顔満載の様子を多数公開しています。

【写真を見る】【 ももクロ・高城れに 】笑顔満載「やっといけたー！！！！」タイ旅行 オフショットの数々











高城さんは「やはり！タイといえばシンハービール」「ナイトマーケット行ったよーん！！！！」とビール片手に満面の笑顔。









さらに「たこ串食べたんだけどめーっちゃおっきいの！スパイシーでビールによくあうっ 美味しかったーーー！」と串に刺さった大きなたこやきを持って、ほほを膨らませる様子も。









今回の旅では、以前から行きたかった場所に行くことができたと言います。「ずーっと行きたかったピンクガネーシャ！ やっといけたー！！！！」









「たくさん神様もいた！ガネーシャの周りにねずみさん達いて生まれた曜日ごとに色が違うの！月曜日生まれは黄色だったんだけど、紫のねずみちゃんもいたから思わずパシャリ」















この投稿にフォロワーからは「れにちゃんの笑顔元気出る」「タコ串大きいっ」「めちゃくちゃ楽しそう 思い出のお裾分けありがとう」など、たくさんのコメントが集まっています。









【担当：芸能情報ステーション】