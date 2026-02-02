国民民主党 “埋没の危機”にどう対処【 #政党フカボリ （4）】
『news every.』では、投票前に考える「政党フカボリ」と題して衆議院選挙の参考になるよう、11党の現状や課題について、シリーズでお伝えしています。4日目は国民民主党をフカボリします。
■玉木代表、演説で危機感あらわに
1月31日。
国民民主党 玉木代表
「厳しい情勢の中での序盤戦です。でも、必ず私たちはやり遂げます」
“厳しい”と、危機感をあらわにした国民民主党の玉木代表。
国民民主党といえば…。
国民民主党 玉木代表
「皆さんに約束した『手取りを増やす』」
“年収の壁”の引き上げをはじめ「現役世代」をターゲットにした政策などで、支持を拡大。2024年、2025年と衆・参の選挙でそれぞれ議席を4倍に増やし、躍進しました。
支持者（22）
「政策が身近なところとか、国民の声を頑張って聞かれてるかなという感じがして」
支持者（62）
「有言実行できる政党として国民民主党は非常に魅力を感じています」
■二大政党の間で“埋没の危機”に直面
ただ、序盤の情勢分析で国民民主党は、公示前の27議席を確保するのにとどまる見通しです。
党の幹部からは…。
国民幹部
「二大政党の間で埋没してしまっている」
いま“埋没の危機”に直面しています。こうした状況を象徴するように…。
高市首相（先月19日）
「高市総理、そうでなければ、野田総理か斉藤総理か“別の方”か。間接的ですが、国民のみなさまに、内閣総理大臣を選んでいただく」
高市首相からは“別の方”と、玉木代表の名前は挙がりませんでした。
国民民主党 玉木代表
「別の方…『玉木雄一郎』と言ってよねっていう感じはしたけど、ただ私はね玉木雄一郎を選んでくれっていうことではなくて、私たちが主張している政策を選んでほしいんですよ。政策でいえば、私たちは埋没していなくて」
■有権者らと“ふれあい” SNSもフル活用
ただ、“危機感”も抱いているのか…。
演説を見に来た人
「高校生で見に来ました。今年有権者になりました」
有権者らと“密なふれあい”で、存在をアピール。
この日、1日で5府県をまわり、こう訴えました。
国民民主党 玉木代表
「政策実現野党としての国民民主党を伸ばしていただくことが、一番みなさんの生活に・暮らしに・未来に最もベストなんだと」
“年収の壁”の引き上げやガソリンの暫定税率廃止など“政策実現”という言葉で、党の実績を繰り返し強調。
さらに週末には、急きょ12時間ものライブ配信を行うなど、得意のSNSもフル活用しています。
■玉木代表「頑張って政策を訴えます」
ただ、党内からは、“新しい看板政策“を打ち出せていないという焦りも…。
こうした声に、玉木代表は…。
国民民主党 玉木代表
「住民税の減税、また社会保険料負担の軽減。こういうことをしっかり訴えていけば、必ず多くの国民の皆さんに通じると思うので、頑張って政策を訴えます。ここからです！ここからです！」
国民民主党を取材する記者は…。国民民主党担当 中田早紀記者
「党内からは、『超短期決戦で“年収の壁”などに代わる新たな政策を打ち出す準備が十分にできなかった』という声も聞こえてきます。残る選挙戦、いかに他党と差別化し、『これまでの実績』と『これからの政策』で存在感を高められるかが、カギとなります」