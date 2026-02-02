この大雪で道路状況も悪い中、事故防止につなげようと、秋田市で冬道の運転講習会が行われました。



参加したのは、運転経験が浅かったり県外から転入してきて冬道に慣れていなかったりするドライバーです。雪が積もったコースを障害物をよけながら進んだり…雪の上で急ブレーキを踏んで、止まるまでの車の動きを確認しました。警察官「冬道で急ブレーキ踏むことないと思うので、今ABSのかかり方ちょっと弱かったのでもう少しぐって踏んでみて、最後まで踏み続けることが大事になると思うので今度そこ意識してブレーキングしてみてください。」参加者「ザクザク言っていたし、すごい揺れてたので…」去年、初めて自家用車を購入し本格的に運転するようになったという秋田市に住む茂木望実さんも、雪道での運転はこの冬が初めてです。記者「今後の運転につながりそう？」茂木さん「結構ザクザクの道多いので、運転するときはまずスピード出さないようにとか、車間距離ちゃんとあけるようにしようかなとは思います」秋田市の午後4時時点の積雪は、平年の約1.3倍の25センチです。また、鹿角市で平年の3倍の積雪を観測するなど、この冬は例年より雪が多くなっていて路面状況が悪くなっている道も少なくありません。秋田中央警察署 藤嶋駿介さん「コース取りは警察官が頑張ってつくっています。実際に滑る内容とか考えてより身近なものを訓練の内容としてやっています」「1月の件数だけでも県内でも人身事故が去年よりプラス10件以上ある状態ですので、やっぱり雪の影響とは思うんですけど、より一層気を引き締めて2月中も運転していただけたらなと思います」県内は、4日は一度寒さが緩むものの、金曜日頃には上空に強い寒気が流れ込むため、再び雪が降る予想です。引き続き冬道での運転には十分注意が必要です。