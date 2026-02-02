株式会社リンクス（東京都港区）は、このほど「夫との離婚」に関する調査結果を発表しました。同調査によると、「離婚したくない」と考えている女性のうち、約半数が「過去に離婚を考えたことがある」と回答したことがわかりました。では、「結婚した理由」にはどのようなことがあるのでしょうか。



【調査結果を見る】これまでに離婚したいと思ったことはありますか？

調査は、同社が運営する既婚者向けマッチングアプリ『既婚者クラブ』のユーザーのうち、「離婚したくない」と答えた20〜59歳の既婚女性2376人を対象として、2025年5月にインターネットで実施されました。



まず、「これまでに離婚を考えたことがありますか」と尋ねたところ、「一度も考えたことがない」（49.2％）が最多となった一方、「何度か考えたことはある」（35.82％）、「一度だけ考えたことはある」（10.77％）、「最近までずっと考えていた」（4.21％）を合わせて半数以上が“離婚を意識した経験がある“ことが明らかになりました。



離婚を「一度も考えたことがない」と答えた割合を子どもの有無別に見ると、子どもがいる人（45.89％）よりも、子どもがいない人（55.49％）のほうが多くなった一方で、「最近までずっと考えていた」と答えた割合は、子どもがいない人（3.47％）よりも、子どもがいない人（5.61％）の方がやや多くなっており、自由さと孤独が交錯する傾向も見えました。



次に、「夫と結婚した理由」を尋ねたところ、「ずっと一緒にいたいと思ったから」（51.7％）、「これ以上の人はいないと思ったから」（25.5％）、「愛しているから」（22.1％）が上位に挙がった一方、自由記述回答では「実家を出る口実だった」（54歳）といった、「夫個人ではなく、結婚という制度の都合で選んだ」というリアルな声も聞かれました。