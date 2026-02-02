県内は北部を中心に大雪になっていて、鹿角市と北秋田市鷹巣の積雪は観測史上最大を更新しています。



毎日の雪寄せで疲れも出てくると思いますが、改めて雪の事故には注意が必要です。



道路脇には人の背丈を優に超える高さまで雪が積み上げられている大館市内。



県の観測によりますと、31日午前0時に、ここ5年では最大となる129センチの積雪を記録しました。



2日午後5時時点では122センチです。





県の北部の積雪は観測史上最大を更新し続けています。2日午前には鹿角市で平年の3倍以上の146センチ、北秋田市鷹巣で145センチに達しました。道幅も狭くなり、本来は2車線の道路もすれ違えない状態に。こうした道路状況の悪化を受け、県北部を中心に路線バスを運行している秋北バスは2日、ほとんどの路線で始発から運転を見合わせました。3日もほとんどの路線の運休が発表されています。雪による事故も相次いでいます。県は、雪下ろしを行う際、命綱やヘルメットを着用し、2人以上で作業すること、それに、屋根に積もった雪が落ちてくる危険があるため、軒下には近づかないよう注意を呼びかけています。